L'Ufficio federale dei cartelli approva l'acquisizione di Ceconomy da parte di JD.com. (foto d'archivio). dpa

Il gruppo cinese JD.com vuole acquisire una quota di maggioranza di Mediamarkt-Saturn e ora l'Ufficio federale della concorrenza tedesco ha dato il via libera all'operazione. Tuttavia, l'operazione non ha ancora l'ok definitivo.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te L'Ufficio federale della concorrenza tedesco ha autorizzato l'acquisizione di Ceconomy - società madre di Media Markt e Saturn - da parte del gruppo cinese di e-commerce JD.com.

JD.com vuole diventare l'azionista di maggioranza con un'offerta del valore di 4 miliardi di euro ed espandere così in modo significativo la sua presenza sul mercato europeo.

L'approvazione finale è ancora in sospeso, poiché il Ministero federale dell'Economia potrebbe porre il veto all'operazione per motivi di politica di sicurezza. Mostra di più

L'Ufficio federale della concorrenza tedesco non ha obiezioni all'acquisizione da parte del gruppo cinese JD.com di una partecipazione nel più grande rivenditore europeo di elettronica, ossia Mediamarkt-Saturn.

Ha quindi dato il suo via libera all'acquisizione della società madre Ceconomy.

Il gigante cinese dell'e-commerce JD.com vuole diventare il nuovo azionista di maggioranza e l'offerta corrisponde a un valore aziendale di 4 miliardi di euro per dare il via alla sua offensiva europea.

JD.com poco attivo in Germania

Il presidente dell'Ufficio federale dei cartelli, Andreas Mundt, ha dichiarato che JD.com è stata finora attiva solo in misura molto limitata in Germania.

«La fusione ha quindi solo pochi punti di contatto concorrenziali e non desta alcuna preoccupazione dal punto di vista del diritto della concorrenza».

Tuttavia, l'affare non è ancora concluso. L'Ufficio federale dei cartelli è l'unico responsabile dell'esame degli effetti sulla concorrenza di fusioni e acquisizioni. Il ministro federale dell'Economia Katherina Reiche (CDU) potrebbe ancora porre il veto all'accordo in caso di problemi di sicurezza.

Il gigante cinese inghiotte quello europeo

JD.com, con un fatturato annuo di quasi 159 miliardi di dollari (nel 2024), si considera «un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia e dei servizi con la catena di approvvigionamento al centro e il più grande rivenditore al dettaglio della Cina per fatturato».

I noti punti di forza sono le proprie competenze logistiche e tecnologiche.

Secondo il rapporto annuale, Ceconomy ha più di 1'000 negozi specializzati in undici Paesi europei, di cui quasi 400 in Germania e 45 in Svizzera. Negli anni 2010, oltre a Media Markt, c'erano 6 sedi Saturn in Svizzera, che nel 2012 sono diventate negozi Media Markt a causa dello scarso successo.

Nell'ultimo esercizio finanziario completo 2023/24 (fino alla fine di settembre), l'azienda ha generato un fatturato di 22,4 miliardi di euro, di cui poco meno di un quarto attribuibile all'attività online.

In confronto, Digitec Galaxus ha generato un fatturato di poco più di 3 miliardi di franchi in Svizzera, superando Media Markt con poco meno di 600 milioni.

Alla fine di settembre 2024, Ceconomy impiegava circa 50'000 persone in tutto il mondo, di cui circa 17'000 in Germania e 1'000 in Svizzera.

JD.com è ancora poco presente in Europa

L'Ufficio federale dei cartelli ha ora sottolineato che Ceconomy opera con i marchi principali MediaMarkt e Saturn con una rete di negozi in tutta la Germania e con la vendita al dettaglio online.

JD.com, invece, è particolarmente attiva nei settori della vendita al dettaglio online e della logistica dell'e-commerce.

In Europa, il gruppo cinese è attivo con i negozi online Joybuy e Ochama, con il secondo marchio che sarà presto fuso nel primo, come riportato da «Bilanz».

Con Media Markt e Saturn, JD.com si sta assicurando spazi nei centri urbani europei, a condizione che il Ministero federale dell'Economia dia il via libera.