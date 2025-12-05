  1. Clienti privati
Settore immobiliare Mega mandato per Wincasa, gestirà tutti gli edifici di Publica

SDA

5.12.2025 - 15:00

Per l'impresa di Winterthur si tratta di un contratto a lungo termine.
Mega mandato per Wincasa, uno dei principali fornitori svizzeri di servizi immobiliari integrati, attivo lungo l'intero ciclo di vita di un edificio.

Keystone-SDA

05.12.2025, 15:00

05.12.2025, 15:15

L'azienda si è aggiudicata l'appalto per la gestione totale dell'intero portafoglio immobiliare di Publica, la cassa pensioni della Confederazione.

Quest'ultima ha assegnato l'incarico al termine di una procedura di gara costellata da varie tappe, informa Wincasa in un comunicato odierno. Il portafoglio in questione ha un valore di circa quattro miliardi di franchi; è distribuito tra la Svizzera tedesca e la Romandia e comprende edifici residenziali, immobili ad uso di uffici e stabili misti. L'orizzonte di investimento è a lungo termine e l'approccio sostenibile è chiaramente definito.

«Questa decisione rafforza la nostra posizione nel mercato istituzionale e sottolinea la validità delle nostre soluzioni integrate», afferma Andy Kürsteiner, dirigente di Wincasa, citato nella nota. «Siamo molto lieti della fiducia riposta in noi da Publica. Questo mandato conferma la nostra competenza nella gestione integrata di portafogli immobiliari complessi e ampiamente diversificati».

Fondata nel 1999, Wincasa ha sede a Winterthur (ZH) e dal 2023 è controllata dal gruppo della costruzione Implenia. Amministra 83 miliardi di franchi e 254'000 oggetti immobiliari, con un organico di circa 1050 dipendenti.

