Skyguide prevede di licenziare la metà delle 220 persone annunciate a maggio per la fine del 2027. Gli impieghi saranno soppressi, ma una parte di essi sarà assorbita dai pensionamenti anticipati, stando alla società svizzera di controllo del traffico aereo.

I licenziamenti veri e propri a Skyguide saranno meno del previsto.

Al termine della consultazione, la società precisa che le dimissioni volontarie potrebbero ridurre ulteriormente il numero delle persone che verranno tagliate. L'obiettivo rimane quello di eliminare circa 200 posti di lavoro e di realizzare risparmi per circa 51 milioni di franchi.

«Siamo consapevoli che le ultime settimane sono state caratterizzate da forti incertezze e preoccupazioni per i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici», afferma il direttore generale di Skyguide Peter Merz in una nota. I licenziamenti saranno accompagnati da un piano sociale. L'azienda deve far fronte a costi ingenti. I prossimi passi continueranno a essere comunicati pubblicamente, aggiunge.