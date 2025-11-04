In calo le vendite di auto nuove (foto d'archivio) Keystone

Il numero di automobili vendute in Svizzera e nel Liechtenstein è nuovamente diminuito nel mese di ottobre. Dall'inizio dell'anno sono state registrate 187’378 nuove immatricolazioni, pari a un calo del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Keystone-SDA SDA

Nel solo mese di ottobre sono entrate in circolazione 18’451 auto, con una flessione dell'1,6% su base annua, secondo i dati mensili diffusi oggi dall'Associazione degli importatori di automobili (Auto-Suisse/Auto-Schweiz).

Per categoria, le auto ibride dominano il mercato con il 34,9%, seguite dalle quelle a benzina (23,3%) e dalle elettriche (22,6%). Meno richieste le ibride plug-in (ibrido ricaricabile, con presa; 12,8%) e i modelli diesel (6,4%).