  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Nuovo rallentamento in ottobre per il mercato dell'auto

SDA

4.11.2025 - 13:52

In calo le vendite di auto nuove (foto d'archivio)
In calo le vendite di auto nuove (foto d'archivio)
Keystone

Il numero di automobili vendute in Svizzera e nel Liechtenstein è nuovamente diminuito nel mese di ottobre. Dall'inizio dell'anno sono state registrate 187’378 nuove immatricolazioni, pari a un calo del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Keystone-SDA

04.11.2025, 13:52

04.11.2025, 13:54

Nel solo mese di ottobre sono entrate in circolazione 18’451 auto, con una flessione dell'1,6% su base annua, secondo i dati mensili diffusi oggi dall'Associazione degli importatori di automobili (Auto-Suisse/Auto-Schweiz).

Per categoria, le auto ibride dominano il mercato con il 34,9%, seguite dalle quelle a benzina (23,3%) e dalle elettriche (22,6%). Meno richieste le ibride plug-in (ibrido ricaricabile, con presa; 12,8%) e i modelli diesel (6,4%).

I più letti

Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
Ecco il villaggio di Blatten come non lo avete mai visto, cinque mesi dopo la frana

Altre notizie

Politica industriale. Il Canton Soletta investe 4,6 milioni in Stahl Gerlafingen in difficoltà

Politica industrialeIl Canton Soletta investe 4,6 milioni in Stahl Gerlafingen in difficoltà

Videogiochi. Nintendo rivede al rialzo le stime di utili e fatturato

VideogiochiNintendo rivede al rialzo le stime di utili e fatturato

Mercati azionari. Avvio negativo per la Borsa svizzera

Mercati azionariAvvio negativo per la Borsa svizzera