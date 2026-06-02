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Veicoli Il mercato delle auto svizzero è stato stabile in maggio

SDA

2.6.2026 - 07:37

Solo le auto elettriche e ibride ricaricabili sembrano guadagnare terreno in Svizzera. (Immagine simbolica).
Solo le auto elettriche e ibride ricaricabili sembrano guadagnare terreno in Svizzera. (Immagine simbolica).
Keystone

Il mercato automobilistico in Svizzera e Liechtenstein non ha registrato alcuna variazione a maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 91'341 nuove immatricolazioni.

Keystone-SDA

02.06.2026, 07:37

02.06.2026, 07:39

Non si intravede alcuna inversione di tendenza, poiché il mercato dovrebbe rimanere nettamente al di sotto del livello europeo e delle aspettative del settore, ha comunicato oggi Auto-suisse, che attribuisce la colpa all'attuale «eccessiva regolamentazione».

Secondo l'associazione degli importatori ufficiali svizzeri, i veicoli elettrici sono stati gli unici a registrare un andamento positivo il mese scorso. Le autovetture puramente elettriche e ibride ricaricabili rappresentano rispettivamente il 23,3% e il 12,1% delle immatricolazioni dall'inizio dell'anno.

«Hanno guadagnato quote di mercato rispetto all'anno precedente e la loro fetta di mercato cumulativa rappresenta ormai più di un terzo di tutte le nuove immatricolazioni (35,4%)», si sottolinea in un comunicato.

I veicoli completamente elettrici immessi in circolazione da gennaio sono aumentati del 15,5% rispetto allo scorso anno, mentre gli ibridi plug-in hanno registrato una crescita ancora più marcata, pari al 20,1%. Per contro, le motorizzazioni ibride ristagnano (+0,3%) e le nuove immatricolazioni di auto a benzina o diesel continuano a diminuire.

«I dati attuali sono un segnale deludente per il nostro settore. A differenza del resto d'Europa, i numerosi nuovi modelli dotati di diverse tecnologie non bastano a spingere gli svizzeri ad acquistare più auto nuove», ha commentato Thomas Rücker, direttore di Auto-suisse, citato nel comunicato.

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