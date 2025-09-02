I veicoli ibridi plug-in hanno rappresentato il 12,3% delle nuove immatricolazioni di agosto (foto simbolica) Keystone

Il mercato delle automobili nuove in Svizzera ha registrato una leggera ripresa nel mese di agosto, trainato in particolare dalle auto ibride plug-in. Tuttavia finora il bilancio annuale è ancora negativo.

Keystone-SDA SDA

Nel corso dell'ottavo mese, tradizionalmente debole, sono state immatricolate 16'136 nuove autovetture in Svizzera e nel Liechtenstein, con un aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente, ha comunicato oggi l'associazione degli importatori Auto-Svizzera.

Dall'inizio dell'anno sono state messe in circolazione 148'898 nuove auto, con un calo del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

In agosto la domanda di veicoli completamente elettrici è leggermente diminuita rispetto allo stesso mese di un anno fa con una quota di mercato che è scesa dal 21,5% al 20,2%, indica l'associazione. I veicoli ibridi plug-in hanno rappresentato il 12,3% delle nuove immatricolazioni, rispetto al 7,7% dell'anno precedente.