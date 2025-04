Leggera ripresa nel mercato del lavoro: il numero dei posti vacanti aumenta del 2%, la percentuale di posti di lavoro per le persone al primo impiego aumenta Keystone

Dopo aver toccato un punto basso alla fine del 2024, il mercato del lavoro in Svizzera mostra nel primo trimestre 2025 segni di una leggera ripresa.

Keystone-SDA SDA

Secondo uno studio di Adecco, le opportunità sono particolarmente favorevoli per i neolaureati e chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.

Le offerte di lavoro pubblicate sono aumentate del 2% rispetto al trimestre precedente, anche se risultano ancora inferiori del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Cresce però la quota di annunci che non richiedono esperienza o formazione specifica, raggiungendo il 28,8% del totale.

In particolare, precisa Adecco in un comunicato odierno, sono richiesti profili nel settore sanitario, scientifico e amministrativo. Il settore dei servizi e delle vendite registra la percentuale più alta di offerte per debuttanti (40,9%).

La causa principale è la carenza di personale qualificato scaturita dopo la pandemia e i cambiamenti demografici. Le aziende, soprattutto di medie e grandi dimensioni, assumono più volentieri giovani anche se meno produttivi all'inizio.

Parallelamente, aumentano le richieste di qualifiche più elevate: molte posizioni richiedono almeno una formazione secondaria superiore o un titolo universitario.

Nonostante la leggera ripresa, la situazione del mercato del lavoro rimane tesa, anche a causa del contesto economico e geopolitico globale. Tuttavia, si prevede una crescita moderata del prodotto interno lordo e dell'occupazione.