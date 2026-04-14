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Servizi finanziari Mercato immobiliare svizzero ancora in contesto globale incerto

SDA

14.4.2026 - 10:07

I prezzi sono saliti sia per le abitazioni ad uso proprio che per gli immobili a reddito. (foto d'archivio)
I prezzi sono saliti sia per le abitazioni ad uso proprio che per gli immobili a reddito. (foto d'archivio)
Keystone

Il settore immobiliare conferma il suo ruolo di ancora in un contesto globale sempre più incerto, secondo la società di consulenza immobiliare IAZI. Nel primo trimestre i prezzi hanno continuato a salire.

Keystone-SDA

14.04.2026, 10:07

14.04.2026, 10:38

I prezzi di transazione sia delle case unifamiliari che degli appartamenti in condominio sono aumentati dello 0,4% rispetto agli ultimi tre mesi del 2025, secondo il «Private Real Estate Price Index» pubblicato oggi da IAZI.

Negli ultimi dodici mesi si è registrato un robusto trend al rialzo in tutti i segmenti e in tutte le regioni, sia per le case (+3,5%) che per gli appartamenti in condominio (+3,7%).

Anche per gli immobili a reddito è proseguita l'evoluzione positiva, come dimostra l'"Investment Real Estate Price Index» di IAZI: i prezzi degli edifici plurifamiliari e degli immobili ad uso misto residenziale e commerciale sono aumentati dello 0,5% rispetto al quarto trimestre del 2025. Su base annua, ciò corrisponde a un incremento del 3,7%.

Ciò dimostra l'attrattiva degli immobili come oggetti di investimento rispetto ad alternative con un profilo di rischio simile, come i titoli di Stato di prima classe, afferma la società di consulenza immobiliare.

In generale, nell'attuale contesto di elevata incertezza, gli investitori hanno cercato sempre più rendimenti stabili e prevedibili. Gli investimenti sono però stati effettuati in modo più selettivo, concentrandosi sulla qualità della posizione, sulla redditività durevole e sul mantenimento del valore a lungo termine.

Nel frattempo le condizioni quadro impegnative, come gli elevati requisiti patrimoniali e le linee guida conservative in materia di finanziamento da parte delle banche, hanno un effetto leggermente frenante sull'attività di mercato.

Previsioni difficili

Sebbene il mercato immobiliare elvetico si dimostra «molto solido» nel breve termine, le previsioni a più lungo termine risultano difficili, afferma ancora IAZI. Le prospettive economiche si sono infatti notevolmente offuscate, il che potrebbe ripercuotersi nel medio termine sul mercato immobiliare, anche se in modo ritardato e in forma attenuata.

Rimane determinante anche il contesto dei tassi d'interesse: per ora l'ultima decisione in merito della Banca nazionale svizzera (BNS) ha segnalato stabilità e a breve termine non è prevedibile un adeguamento della politica dei tassi zero. A medio termine sono però ipotizzabili sia un ritorno ai tassi negativi che un aumento dei tassi.

Al momento, riassume IAZI, gli immobili rimangono richiesti in un contesto di crisi, e una domanda stabile, unita a un'offerta limitata e a tassi d'interesse bassi, si traduce in una disponibilità di spesa sempre elevata.

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