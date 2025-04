Il mercato ipotecario sda

Negli ultimi tempi, si è osservato un andamento nettamente contrastante dei tassi di interesse per le ipoteche fisse e quelle Saron. Mentre i primi sono aumentati, in parte a causa delle incertezze legate alla politica doganale statunitense, le secondo hanno registrato una chiara diminuzione.

Secondo il barometro ipotecario pubblicato da Comparis, alla fine di marzo le ipoteche fisse a dieci anni venivano offerte a un tasso medio compreso tra l'1,5 e il 2,1 percento. Nello stesso periodo, le ipoteche Saron, in seguito alla recente riduzione dei tassi da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), avevano un costo compreso tra lo 0,7 e l'1,2 percento.

Aumento dei costi di rifinanziamento

L'incertezza riguardo all'impatto delle future politiche doganali e di sicurezza del governo statunitense ha portato a un significativo aumento dei tassi di interesse sul mercato dei capitali e dei costi di rifinanziamento delle banche. Anche i piani di spesa per la difesa nell'Eurozona, come l'annuncio della Germania di investire massicciamente in infrastrutture e difesa, hanno contribuito all'aumento dei rendimenti obbligazionari.

Cambiamenti nelle preferenze dei clienti

Le condizioni dei tassi di interesse hanno influenzato il comportamento dei clienti ipotecari. Nel primo trimestre, solo poco più della metà degli acquirenti di ipoteche ha optato per un'ipoteca fissa con una durata di 10 anni o più, rispetto all'80 percento del trimestre precedente. Si è invece registrato un aumento della domanda di ipoteche fisse con durate medie (4-7 anni) e brevi, nonché un triplicarsi della quota di ipoteche Saron, passata dal 4 al 12 percento.