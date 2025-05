Il numero di occupati è aumentato soprattutto grazie alle donne e agli stranieri Keystone

Il mercato del lavoro svizzero continua a inviare segnali contrastanti. Il numero di occupati è leggermente aumentato (+0,7%) all'inizio dell'anno, soprattutto grazie alle donne e agli stranieri. Tuttavia, anche il tasso di disoccupazione (ILO) è cresciuto in modo significativo (al 4,7%).

Keystone-SDA SDA

Nel primo trimestre del 2025, il numero di occupati è aumentato dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo quota 5,342 milioni, stando all'indagine sulle forze di lavoro in Svizzera pubblicata oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Se si osservano i dati nel dettaglio, il numero di uomini occupati (+0,5%) è cresciuto meno di quello delle donne occupate (+1,0%). Anche calcolando gli equivalenti a tempo pieno (+0,7% nel complesso), gli uomini sono aumentati molto meno (+0,1%) rispetto alle donne (+1,5%).

L'incremento rispetto al quarto trimestre del 2024, destagionalizzato, è stato dello 0,3% o dello 0,4% in equivalenti a tempo pieno.

Più forza lavoro straniera

Tuttavia, ci sono anche differenze in termini di nazionalità: il numero di lavoratori svizzeri è diminuito dello 0,1% (a 3'491 milioni) su base annua. Al contrario, il numero di lavoratori stranieri è aumentato di un significativo 2,4% (a 1,851 mio).

La progressione è stata particolarmente forte tra le persone con un permesso di soggiorno in Svizzera da 12 mesi o più (+4,9%) e i frontalieri (+2,2%). Per le persone con un permesso di domicilio, l'aumento è stato solo dello 0,9%, mentre per quelle con un permesso di soggiorno temporaneo c'è stato un calo del 4%.

Aumento del tasso di disoccupazione

Quanto al tasso di disoccupazione ai sensi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), esso è aumentato nei primi tre mesi dell'anno: è salito al 4,7% dal 4,3% dello stesso trimestre dell'anno precedente.

Secondo la definizione dell'ILO, in Svizzera si annoveravano 240'000 persone disoccupate nei primi tre mesi dell'anno. Una volta corretto in funzione delle variazioni stagionali, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente (4,5%).

Va ricordato che il tasso di disoccupazione ILO è significativamente più alto di quello definito dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultimo include infatti soltanto le persone registrate come disoccupate.