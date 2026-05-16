Il CEO del gruppo Mercedes-Benz Ola Kallenius. Keystone

Mercedes-Benz sta valutando di entrare nel settore della difesa. Lo ha detto il CEO Ola Kallenius al Wall Street Journal.

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«Il mondo è diventato un luogo più imprevedibile e credo sia assolutamente chiaro che l'Europa debba aumentare il suo profilo di difesa. Se potessimo svolgere un ruolo positivo in questo senso, saremmo disposti a farlo», ha affermato.

Kallenius ha aggiunto che le attività legate alla difesa rappresenterebbero solo «una quota minore» del business rispetto alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri.

«Ciò che le case automobilistiche sanno fare bene, e noi siamo bravi in questo – ha detto ancora il CEO di Mercedes al Wsj – è costruire macchine in grandi volumi».

Le attività legate alla difesa rappresenterebbero «una quota minore del nostro business», ma «potrebbe essere una nicchia in crescita che potrebbe contribuire anche ai nostri risultati economici».

Kallenius ha affermato che i punti di forza di Mercedes potrebbero essere un utili per operare più direttamente nel settore degli armamenti militari.

Mercedes ha già un ruolo nel settore della difesa: nel 2021 ha scorporato la sua divisione camion – che produce mezzi di grandi dimensioni utilizzati per scopi militari – e ne rimane il maggiore azionista. La casa della Stella offre inoltre da tempo varianti dei suoi SUV Classe G come veicoli militari in tutto il mondo.

Come per la maggior parte delle case automobilistiche occidentali, i profitti di Mercedes stanno affrontando un periodo di difficoltà. L'utile dell'azienda tedesca si è quasi dimezzato lo scorso anno a causa di una perdita di 1,2 miliardi di dollari, in parte dovuta all'aumento dei dazi doganali statunitensi.

L'arrivo in Cina di nuovi costruttori locali di veicoli di alta gamma, poi, ha influito sulla sua capacità produttiva. Secondo Der Spiegel il gruppo franco-tedesco della difesa KNDS è in trattative con Mercedes-Benz per un potenziale acquisto dello stabilimento di Ludwigsfelde, a sud di Berlino.

Anche Volkswagen è in trattative con aziende israeliane per produrre componenti per il sistema di difesa missilistica Iron Dome entro il 2027, cosa che permetterebbe di sfruttare appieno la capacità produttiva dei propri stabilimenti.

Il più grande produttore di armi tedesco, Rheinmetall, ha stretto accordi per espandere la produzione. Proprio questa settimana, l'azienda ha annunciato una partnership con Deutsche Telekom per sviluppare uno scudo di difesa contro i droni per proteggere le infrastrutture critiche in Germania da potenziali atti di sabotaggio.

Medesimo scenario anche negli Stati Uniti, dove alti funzionari della difesa dell'amministrazione Trump hanno avuto colloqui con General Motors e Ford Motor per valutare l'utilizzo del personale e delle capacità produttiva dei due colossi automotive per aumentare la produzione di munizioni.