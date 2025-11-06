GermaniaMerz: «L'industria dell'acciaio europea ha bisogno di protezione»
6.11.2025 - 16:13
«L'industria dell'acciaio europea ha bisogno di protezione nel contesto del commercio estero». Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in cancelleria, alla fine di un vertice sull'acciaio che si è tenuto stamani a Berlino.
06.11.2025, 16:13
06.11.2025, 16:17
«Le imprese siderurgiche affrontano una crisi esistenziale e noi condividiamo le preoccupazioni del settore. Siamo di fronte a grandi sfide «, ha continuato il cancelliere, citando non solo i dazi degli Usa ma anche le misure cinesi che inondano i mercati. Merz ha sottolineato che il summit ha avuto «momenti segnati dall'emotività», proprio a causa dell'emergenza che tocca il destino di tanti lavoratori.
Merz ha convocato nella cancelleria federale tedesca un vertice sull'industria dell'acciaio, con l'obiettivo di definire una strategia per tutelarla e permetterle di affrontare le trasformazioni necessarie per «essere in grado di affrontare il futuro», come ha ribadito il cancelliere.
La conferenza stampa finale ha plasticamente rappresentato questo obiettivo: insieme a Merz, c'era il ministro delle Finanze e vicecancelliere Lars Klingbeil, il presidente della Confederazione dell'industria dell'acciaio Gunnar Groebler e il segretario del sindacato Ig-Metall, Juergen Kerner.
Il Governo tedesco si è impegnato a garantire, insieme alle istituzioni europee, una protezione efficace e duratura contro gli effetti negativi delle sovraccapacità globali e delle pratiche di distorsione del mercato da parte dei concorrenti internazionali.
In questo senso, il Governo appoggia gli sforzi della Commissione europea per arrivare a una diminuzione dei dazi statunitensi su acciaio e alluminio. Inoltre, l'esecutivo ha confermato di voler intervenire per ridurre il prezzo dell'energia elettrica, una richiesta alla quale l'intero settore tiene particolarmente.
Altro campo d'intervento è quello dell'idrogeno, che dovrebbe rappresentare una delle colonne per la decarbonizzazione del settore: l'impegno è quello di avere le quantità necessarie di idrogeno a prezzi competitivi. Tuttavia, il governo ha anche assicurato un approccio pragmatico e flessibile nell'utilizzo del gas, in particolare «per i progetti finanziati nell'ambito dell'iniziativa di finanziamento dell'Ue Important Projects of Common European Interest (Ipcei)».