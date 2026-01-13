Threema ha saputo trovare un suo spazio nel mondo della messaggistica. Keystone

Un nuovo capitolo si apre per Threema, azienda svizzera nota per la sua piattaforma di messaggistica istantanea focalizzata sulla tutela della sfera privata e sulla crittografia end-to-end.

Keystone-SDA SDA

L'impresa è stata acquisita dalla società di partecipazioni tedesca Comitis Capital, che rileva le quote dei fondatori e del fondo di investimento Afinum, si legge in un comunicato. La chiusura dell'operazione è prevista per il corrente mese di gennaio.

Il valore della transazione non è stato reso noto. Con sede a Zurigo, Threema si è ritagliata una posizione di rilievo nel mercato della comunicazione sicura, puntando sulla protezione dei dati e sulla sicurezza informatica per un'ampia base di utenti – sia privati particolarmente attenti alla riservatezza, sia aziende – che cercano alternative ai grandi operatori del settore, in primis WhatsApp.

Secondo quanto annunciato, l'obiettivo strategico dell'acquisizione è accelerare la crescita e potenziare l'espansione internazionale della piattaforma. Comitis Capital intende valorizzare il forte posizionamento del marchio, la competenza tecnologica e l'approccio rigoroso alla sovranità dei dati che hanno caratterizzato Threema fin dalla sua nascita nel 2012.

L'operazione sembra segnalare il crescente interesse degli investitori per le soluzioni di comunicazione che pongono al centro la privacy, in un contesto globale di maggiore sensibilità verso la protezione delle informazioni digitali.