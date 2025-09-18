  1. Clienti privati
Tecnologia Meta lancia occhiali stile Minority Report, comandi con i gesti

SDA

18.9.2025 - 07:26

Nuova era per gli occhiali Meta.
Nuova era per gli occhiali Meta.
Keystone

Occhiali intelligenti con display sulla lente – come i vecchi e pioneristici Google Glass – e comandi attivabili con i gesti come nell'iconico film Minority Report.

Keystone-SDA

18.09.2025, 07:26

18.09.2025, 07:59

Sono i Meta Ray-Ban Display, il visionario dispositivo indossabile lanciato da Mark Zuckerbeg all'evento Connect, insieme a due altri prodotti, gli Oakley Meta Vanguard e la nuova generazione di Ray-Ban Meta, con cui la società – con la consolidata collaborazione di EssilorLuxottica – si porta avanti nella sfida di settore con Samsung, Google e Snapchat.

I Meta Ray-Ban Display hanno uno schermo ad alta risoluzione nell'angolo destro della lente visibile solo a chi li indossa, su cui si possono svolgere attività quotidiane come controllare messaggi, mappe e social, fare foto e video, sentire musica (ha altoparlanti integrati) e consultare l'IA del gruppo senza dover usare il telefono.

Ecco quanto costa e dove trovarlo

La particolarità è che va oltre i comandi touch: è dotato di un braccialetto, il Meta Neural Band, che sfrutta l'elettromiografia e interpreta i gesti dell'attività muscolare per navigare tra le funzioni degli occhiali, solo con piccoli movimenti delle mani.

Promette una batteria fino a 18 ore e ha una custodia che consente la ricarica. Sarà disponibile dal 30 settembre negli Stati Uniti a partire da 799 dollari, dal 2026 in altri paesi.

Un dispositivo solo per gli sportivi

L'altro dispositivo lanciato al Connect si chiama Oakley Meta Vanguard e si rivolge agli sportivi. Sono occhiali dalle lenti colorate resistenti all'acqua, stanno fermi sul naso e si possono indossare anche con i caschi da ciclismo.

Possono fare foto e registrare video ad alta risoluzione in modalità slow motion e hyperlapse; hanno audio immersivo e cinque microfoni per ridurre il rumore del vento durante chiamate, messaggi o l'utilizzo di Meta AI con la voce.

Quanto costa?

Il dispositivo integra le piattaforme Garmin e Strava usate dagli atleti per l'allenamento e si possono ricevere riepiloghi delle attività nell'app Meta AI. Promette fino a nove ore di batteria e il prezzo parte da 499 dollari.

Infine, arriva la seconda generazione dei Ray-Ban Meta (Gen 2) lanciati per la prima volta a settembre 2023. Gli occhiali con intelligenza artificiale ora sono dotati di una batteria più duratura (promette fino a 8 ore) e fotocamera di qualità superiore (ultraquadrangolare da 12 megapixel).

