Intelligenza artificialeMeta starebbe tagliando 600 posti di lavoro nella divisione IA
22.10.2025 - 17:00
Meta – società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp – taglia 600 posti nella sua divisione per l'intelligenza artificiale.
Lo riporta il sito d'informazione americano Axios citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione punta a rendere la divisione meno burocratica e più agile.
«Riducendo la dimensione della nostra squadra» le decisioni saranno più rapide e tutti «avranno maggiore impatto», afferma Alexandr Wang, responsabile della divisione per l'IA di Meta, stando a quanto riportato da Axios.