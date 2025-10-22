Meta cancella posti di lavoro. Keystone

Meta – società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp – taglia 600 posti nella sua divisione per l'intelligenza artificiale.

Keystone-SDA SDA

Lo riporta il sito d'informazione americano Axios citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione punta a rendere la divisione meno burocratica e più agile.

«Riducendo la dimensione della nostra squadra» le decisioni saranno più rapide e tutti «avranno maggiore impatto», afferma Alexandr Wang, responsabile della divisione per l'IA di Meta, stando a quanto riportato da Axios.