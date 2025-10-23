  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Oro e argento L'associazione dei Metalli preziosi ha un nuovo nome e farà più attenzione alla trasparenza

SDA

23.10.2025 - 19:00

In Svizzera vengono trattate grandi quantità di oro.
In Svizzera vengono trattate grandi quantità di oro.
Keystone

Con un occhio alla trasparenza, l'Associazione svizzera dei fabbricanti e commercianti di metalli preziosi (ASFCMP) cambia nome: d'ora in avanti si chiamerà Associazione svizzera dei metalli preziosi (ASMP).

Keystone-SDA

23.10.2025, 19:00

23.10.2025, 19:09

La più agile denominazione ha lo scopo di avvicinare il pubblico a un settore spesso complesso e poco conosciuto, ha indicato oggi l'organizzazione, che come noto attraverso i suoi membri ha anche una forte presenza in Ticino. Con una nuova identità visiva, l'associazione intende inoltre trasmettere i valori di «swissness»: eccellenza, responsabilità, trasparenza e affidabilità.

Questi elementi caratterizzano da sempre l'industria elvetica dei metalli preziosi, scrive l'associazione. Ma proprio in relazione al tema della trasparenza il ramo è spesso oggetto di critiche da parte dei media. Per rafforzare la fiducia l'organismo ha così lanciato diversi progetti: uno dei più ambiziosi è la creazione di una piattaforma digitale innovativa che renda facilmente tracciabile l'origine dei metalli preziosi lavorati in Svizzera e tutti i dettagli ad essi correlati. La novità dovrebbe vedere la luce nel 2026.

Fondata nel 1978, l'associazione riunisce un totale di 16 aziende che lavorano e commerciano metalli preziosi. I membri raffinano circa tre quarti dell'oro importato in Svizzera, che la ASMP stima attualmente avere un valore di 70 miliardi di dollari (56 miliardi di franchi).

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Il Basilea ne combina una grossa in avvio! Al 12esimo Shaqiri impedisce il pareggio di Ajeti!
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti

Altre notizie

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in ribasso per il quinto giorno consecutivo. Ecco perché

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in ribasso per il quinto giorno consecutivo. Ecco perché

Svizzera. Numero di posti vacanti è in calo, l'IA ha un impatto negli impieghi

SvizzeraNumero di posti vacanti è in calo, l'IA ha un impatto negli impieghi

Cosmetica. La Prairie sfida i dazi di Trump: la produzione resterà in Svizzera

CosmeticaLa Prairie sfida i dazi di Trump: la produzione resterà in Svizzera