Con un occhio alla trasparenza, l'Associazione svizzera dei fabbricanti e commercianti di metalli preziosi (ASFCMP) cambia nome: d'ora in avanti si chiamerà Associazione svizzera dei metalli preziosi (ASMP).

La più agile denominazione ha lo scopo di avvicinare il pubblico a un settore spesso complesso e poco conosciuto, ha indicato oggi l'organizzazione, che come noto attraverso i suoi membri ha anche una forte presenza in Ticino. Con una nuova identità visiva, l'associazione intende inoltre trasmettere i valori di «swissness»: eccellenza, responsabilità, trasparenza e affidabilità.

Questi elementi caratterizzano da sempre l'industria elvetica dei metalli preziosi, scrive l'associazione. Ma proprio in relazione al tema della trasparenza il ramo è spesso oggetto di critiche da parte dei media. Per rafforzare la fiducia l'organismo ha così lanciato diversi progetti: uno dei più ambiziosi è la creazione di una piattaforma digitale innovativa che renda facilmente tracciabile l'origine dei metalli preziosi lavorati in Svizzera e tutti i dettagli ad essi correlati. La novità dovrebbe vedere la luce nel 2026.

Fondata nel 1978, l'associazione riunisce un totale di 16 aziende che lavorano e commerciano metalli preziosi. I membri raffinano circa tre quarti dell'oro importato in Svizzera, che la ASMP stima attualmente avere un valore di 70 miliardi di dollari (56 miliardi di franchi).