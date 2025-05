Meyer Burger ha puntato molto sul solare. Keystone

Ancora cattive notizie per Meyer Burger, gruppo bernese specializzato nelle tecnologie per l'industria fotovoltaica che è da tempo in difficoltà: per mancanza di denaro la società ha deciso di interrompere la produzione di pannelli fotovoltaici a Goodyear (Usa).

Keystone-SDA SDA

Tutti i 282 dipendenti attivi sul posto saranno licenziati.

La fine della fabbricazione è dovuta alla mancanza di risorse finanziarie, spiega l'azienda in un comunicato diffuso ieri sera. La produzione, con una capacità annua di 1,4 gigawatt, viene immediatamente abbandonata.

Il futuro del sito nello stato americano dell'Arizona non è ancora stato deciso. L'impresa afferma inoltre di essere in trattativa con un gruppo di rappresentanti degli obbligazionisti per quanto riguarda la sua ristrutturazione finanziaria.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne bisognerà attendere l'apertura del mercato alle 09.00. L'azione Meyer Burger è da tempo in caduta libera: dall'inizio di gennaio ha perso il 40% del suo valore e viene scambiata a poco più di 1 franco. La performance sull'arco di anno è del -85% e quella su un lustro del -95%.

Meyer Burger è stata fondata nel 1953 e da 40 anni opera sul mercato solare, un comparto reso molto difficile in Europa a causa della concorrenza cinese.