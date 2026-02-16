  1. Clienti privati
Visa Payment Monitor 2026 Lo smartphone supera contanti e carte come mezzo di pagamento

SDA

16.2.2026 - 08:49

Il cellulare diventa il primo portafoglio.

Keystone

Il telefonino è diventato il mezzo di pagamento preferito dagli svizzeri, superando per la prima volta le carte fisiche e il contante. È quanto emerge dal Visa Payment Monitor 2026, pubblicato oggi.

Keystone-SDA

16.02.2026, 08:49

16.02.2026, 08:52

Secondo il sondaggio, il 28% della popolazione indica il pagamento tramite smartphone come modalità favorita. Seguono a breve distanza le carte di debito (27%) e il contante (25%).

«Chi paga in modalità contactless con il telefonino utilizza in realtà la carta memorizzata sul dispositivo. Questo dimostra che gli investimenti del settore nelle moderne carte di debito sono stati una scelta strategica corretta», ha dichiarato Santosh Ritter, di Visa Svizzera, all'agenzia finanziaria AWP.

Il fenomeno è particolarmente marcato tra i giovani. Quasi i tre quarti degli intervistati tra i 18 e i 35 anni ritengono che oggi dovrebbe essere possibile pagare ovunque con carta o tramite smartphone. Nella stessa fascia d'età, due persone su tre effettuano già pagamenti mobili, mentre sull'intera popolazione circa un consumatore su due utilizza lo smartphone alla cassa.

Nonostante l'avanzata del digitale, quasi la metà degli intervistati afferma di portare con sé contanti, essenzialmente per timore di non poter pagare in modalità elettronica in alcuni esercizi commerciali. Al contempo, il 32% dichiara di evitare i negozi che accettano esclusivamente contanti. Conseguenza: «Chi non accetta pagamenti digitali rischia di perdere clientela e fatturato», avverte Ritter.

Per realizzare il Visa Payment Monitor, l'istituto di ricerca Forsa ha intervistato online, nel novembre 2025, un campione rappresentativo di 1022 persone residenti in Svizzera di età superiore ai 18 anni (di cui 505 appartenenti alla fascia 18-35 anni).

