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Ecco perché Migros accusata di posizione dominante dall'Associazione mercati equi

SDA

21.5.2026 - 10:01

I fornitori di Migros ricevono troppo poco per i loro prodotti?
I fornitori di Migros ricevono troppo poco per i loro prodotti?
Keystone

L'Associazione mercati equi Svizzera (AME) ha presentato una denuncia contro Migros alla Commissione della concorrenza (Comco) per sospetto abuso di posizione dominante.

Keystone-SDA

21.05.2026, 10:01

21.05.2026, 10:03

L'organizzazione accusa il grande distributore di incassare ogni anno 12 milioni di franchi dai fornitori di frutta e verdura applicando una detrazione forfettaria del 3% sul valore della merce. Migros difende questa pratica, in vigore da anni, sostenendone la legittimità.

In un comunicato diffuso oggi, AME definisce il cosiddetto regime di sconto come una riduzione di fatto dei prezzi, senza possibilità di scelta per i produttori.

A differenza di un classico ribasso, i fornitori non potrebbero quindi scegliere tra un pagamento rapido con sconto o un pagamento posticipato senza detrazioni.

Migros respinge le accuse

Migros respinge le accuse. La critica di AME è «incomprensibile», ha indicato una portavoce all'agenzia Awp. Le condizioni contrattuali sono in uso da decenni, giuridicamente ineccepibili e collaudate nella pratica.

«Migros attribuisce grande importanza a un rapporto corretto con i propri fornitori e a una politica dei prezzi equa», sottolinea l'addetta stampa.

Già lo scorso anno AME aveva presentato una denuncia simile contro Coop. L'impresa aveva quindi rinunciato all'introduzione prevista a livello nazionale di un rimborso forfettario del 3% per i fornitori di frutta e verdura.

Il contesto è quello della pressione sui prezzi nel commercio di alimentari e della dipendenza di molti produttori dai grandi rivenditori.

AME – il nome in tedesco è Verein Faire Märkte Schweiz (VFM) – è un organismo nato alcuni anni or sono che ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato di fronte al potere dei giganti della grande distribuzione. In una prima fase l'associazione si è concentrata sul settore agricolo.

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