Il Gruppo Migros guarda al futuro. Keystone

L'Assemblea dei delegati della Federazione delle Cooperative Migros (FCM) ha approvato all'unanimità la «Visione 2035»: dopo la riorganizzazione e i festeggiamenti per il suo centenario, il gruppo guarda al futuro.

Keystone-SDA SDA

L'Amministrazione della FCM ha presentato la nuova strategia fino al 2035 al «Parlamento Migros» sabato scorso. «Sono lieta che la visione sia stata accolta così positivamente dai delegati», ha dichiarato Edith Spillmann, presidente dell'Assemblea dei delegati, citata in un comunicato diffuso lunedì. Con i quattro settori di attività strategici, ossia alimentari, non alimentari, servizi finanziari e salute, il gruppo è posizionato in modo «ideale» per affrontare le sfide.

Il principio guida della Visione 2035 è «Una vita di valore per tutti in Svizzera». I prossimi passi – si legge nella nota – si concentreranno su come migliorare il ruolo dei 2,3 milioni di soci delle cooperative, su come rafforzare i vantaggi per la clientela e su come sviluppare ulteriormente il gruppo a livello organizzativo.