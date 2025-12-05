  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fine della vertenza Raggiunto un accordo sui prezzi tra Migros e Lindt: il cioccolato torna sugli scaffali

SDA

5.12.2025 - 16:00

Sotto Natale i prodotti Lindt sono particolarmente gettonati.
Sotto Natale i prodotti Lindt sono particolarmente gettonati.
Keystone

Migros e Lindt & Sprüngli hanno raggiunto un accordo nella loro vertenza sui prezzi: durante il periodo natalizio i prodotti del fabbricante di cioccolato saranno nuovamente disponibili sugli scaffali del grande distributore e di quelli dell'affiliata Denner.

Keystone-SDA

05.12.2025, 16:00

05.12.2025, 16:11

«È stata trovata una soluzione», ha indicato oggi all'agenzia Awp un portavoce di Lindt & Sprüngli. Al momento si stanno ancora negoziando gli ultimi dettagli, ha aggiunto.

«Il cioccolato tornerà sugli scaffali nei prossimi giorni», ha confermato un'addetta stampa di Migros. Da metà ottobre, a causa delle trattative in corso, in alcuni negozi si erano verificate carenze dei prodotti in questione.

La catena di supermercati voleva ottenere prezzi di acquisto più bassi a causa del calo dei costo del cacao sui mercati mondiali. Per il momento le tariffe alla vendita rimango invariate, ha affermato la portavoce. «Eventuali adeguamenti saranno valutati il prossimo anno».

Migros sostiene di aver condotto trattative con Lindt & Sprüngli per garantire «prezzi equi e comprensibili». L'obiettivo è quello di far sì che «i clienti non paghino troppo per un prodotto di marca».

I consumatori sembrano comunque avere un'opinione diversa: quando era emerso il problema, in ottobre, il commento largamente dominante alla notizia sui siti online era che Migros disponeva già di un ottimo marchio proprio di cioccolato (Frey) e che quindi non doveva fissarsi su un prodotto di marca che è comunque disponibile presso tanti altri rivenditori.

I più letti

Odermatt chiude quinto il super G a Beaver Creek
Sfida con l'Italia possibile: ecco le avversarie della Svizzera ai Mondiali 2026
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
È morto Frank Gehry, l'archistar del Guggenheim di Bilbao
Trump scarica l'Europa: «Ha aspettativa irrealistiche sulla guerra in Ucraina»

Guerra dei prezzi tra Migros e Lindt

Scaffali sempre più vuoti!. Migros contro Lindt: la guerra del cioccolato in Svizzera entra nel vivo

Scaffali sempre più vuoti!Migros contro Lindt: la guerra del cioccolato in Svizzera entra nel vivo

Un male per i golosi. Ecco perché alcuni scaffali di cioccolato della Migros sono ancora vuoti

Un male per i golosiEcco perché alcuni scaffali di cioccolato della Migros sono ancora vuoti

Commercio al dettaglio. Sugli scaffali della Migros manca il cioccolato Lindt: «Siamo in trattativa sui prezzi»

Commercio al dettaglioSugli scaffali della Migros manca il cioccolato Lindt: «Siamo in trattativa sui prezzi»

Altre notizie

Dopo uno sciopero. I dipendenti di Swatch in Turchia ottengono migliori condizioni di lavoro

Dopo uno scioperoI dipendenti di Swatch in Turchia ottengono migliori condizioni di lavoro

L'inchiesta. Vuoi vendere gioielli? Le offerte variano di migliaia di franchi

L'inchiestaVuoi vendere gioielli? Le offerte variano di migliaia di franchi

Banche. UBS vola in borsa dopo le indiscrezioni riguardanti le norme sul capitale

BancheUBS vola in borsa dopo le indiscrezioni riguardanti le norme sul capitale