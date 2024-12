Il gruppo Migros è in piena trasformazione. Keystone

Gli impieghi che vengono cancellati da Migros nell'ambito della vendita di diverse filiali rimangono 1500, come annunciato a inizio anno.

SDA

Lo ha precisato un portavoce del colosso del commercio al dettaglio dopo che il portale Inside Paradeplatz ha scritto oggi di 300 ulteriori posti soppressi fra gli informatici e gli addetti alla logistica.

«I settori dell'informatica e della logistica sono interessati dalle vendite aziendali annunciate e previste», ha indicato all'agenzia Awp un portavoce. «I servizi finora forniti per queste unità stanno scomparendo, ciò che comporta la soppressione dei relativi costi per gli operatori di servizi esterni, l'abbandono di licenze e l'eliminazione di personale interno. Tutti i tagli di posti di lavoro sono stati presi in considerazione nella nostra comunicazione di febbraio, per un totale di 1500.»

Inoltre la riduzione dell'organico non si traduce automaticamente in licenziamenti, mette in guardia l'addetto stampa. «Laddove possibile i licenziamenti vengono evitati attraverso trasferimenti, partenze naturali o pensionamenti».

hm, ats