  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Supermercati Migros cambia la logistica d'importazione frutta e verdura

SDA

3.3.2026 - 16:01

Cambiamenti in vista per i camionisti di Migros.
Cambiamenti in vista per i camionisti di Migros.
Keystone

Migros ridefinisce la propria logistica di importazione per frutta e verdura: a partire dal 2028 la gestione passerà alla società Buonvicini, azienda con sede a Wallisellen (ZH) specializzata in tale ambito.

Keystone-SDA

03.03.2026, 16:01

03.03.2026, 16:14

L'obiettivo, spiega la cooperativa in un comunicato odierno, è garantire la massima freschezza ai clienti e rafforzare il nucleo di attività del gruppo.

Il nuovo sistema si articolerà su due centri principali: l'attuale sede di Buonvicini a Stabio (TI) e un nuovo polo settentrionale a Münchenstein (BL). La scelta della seconda sede è caduta sulla località renana per la sua posizione strategica nel triangolo tra Svizzera, Germania e Francia, nonché per gli ottimi collegamenti e le infrastrutture già disponibili.

Per fare spazio a Münchenstein a Buonvicini il gruppo trasferirà tutte le attività logistiche della propria cooperativa di Basilea a Schönbühl (BE), dove ha sede la cooperativa Migros Aare.

Le trattative per questo passaggio sono già state avviate e si prevede di chiudere l'accordo entro l'estate del 2026. Il completamento dell'intera operazione è invece programmato entro il 2030.

Migros non ha fornito dettagli sul volume di merci interessate dalla riorganizzazione né sull'entità degli investimenti previsti per il nuovo sito di Münchenstein, citando ragioni di riservatezza.

L'operazione non avrà comunque conseguenze per l'impiego: interpellata dall'agenzia Awp l'azienda ha assicurato che la ristrutturazione non comporterà tagli di posti di lavoro. Per tutto il personale coinvolto nei cambiamenti saranno trovate soluzioni di ricollocamento adeguate, promette l'impresa.

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
È finita tra l'Ambrì e DiDomenico: la separazione è immediata
Nuove immagini satellitari mostrano risultati dei raid in Iran - Ahmadinejad sarebbe vivo
Dove e quanti svizzeri ci sono ora in Medio Oriente? E come vivono l'escalation?
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo

Altre notizie

Industria aeronautica. 2025 di turbolenze per Pilatus: salgono i ricavi, ma scende la redditività

Industria aeronautica2025 di turbolenze per Pilatus: salgono i ricavi, ma scende la redditività

Svizzera. Per il decimo anno consecutivo è record per il fatturato di Zweifel

SvizzeraPer il decimo anno consecutivo è record per il fatturato di Zweifel

Svizzera. Vendita di auto nuove in calo anche in febbraio, giù anche l'elettrico

SvizzeraVendita di auto nuove in calo anche in febbraio, giù anche l'elettrico