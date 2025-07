Migros si ritira completamente dal settore dei marchi internazionali. Il gigante arancio produrrà solo per conto terzi all'estero, ha dichiarato il direttore del settore Matthias Wunderlin in un'intervista pubblicata sabato dalle testate CH Media.

Immagine simbolica. KEYSTONE/Christian Beutler

Keystone-SDA SDA

In futuro, articoli come il cioccolato Frei saranno prodotti solo come marchi per aziende terze, come la catena di supermercati spagnola Mercadona. Negli Stati Uniti, Migros ha ora come clienti solo commercianti e questi casi sono in fase di revisione.

I progetti di prestigio di un tempo, come una linea di cosmetici in Corea del Sud o di shampoo in India, appartengono al passato, ha dichiarato Wunderlin. «È stata una perdita di tempo!», afferma. Le esportazioni continuano a essere effettuate nei settori del caffè e del cioccolato, ma Migros è ora chiaramente concentrata sulla fornitura dell'assortimento svizzero.

Lo sviluppo del marchio Coffee B sarà affidato a partner come Edeka in Germania e Keurig in Nord America e Messico. Non si tratta più di «conquistare il mondo», ha dichiarato Wunderlin. D'ora in poi l'espansione avverrà tramite accordi di licenza. Sono in corso colloqui con potenziali partner in Europa.

Non sono escluse chiusure

Migros Industrie intanto sta lavorando per ottimizzare i suoi stabilimenti di produzione in Svizzera e non sono escluse chiusure. Secondo Wunderlin, è lecito chiedersi se siano necessari 47 siti.

L'azienda di lavorazione della carne Micarna ha già chiuso un'unità a Ecublens, nel cantone di Vaud, e ha trasferito le attività a Courtepin, nel cantone di Friburgo. Anche la centralizzazione della produzione di bevande ad Aproz, nel Canton Vallese, è allo studio.

Il futuro a lungo termine dello stabilimento Mibelle di Buchs, nel Canton Argovia, non è garantito. Dopo la vendita al gruppo spagnolo Persan, il suo futuro è ancora da definire.