Migros licenzia altre decine di dipendenti senza preavviso, la riorganizzazione continua

La Migros perde altri posti di lavoro. KEYSTONE

Martedì sono stati tagliati 20 posti di lavoro nella Direzione Marketing e Comunicazione di Migros Supermarkt AG. Uno shock per le persone colpite: mesi prima era stato loro assicurato che non erano previsti tagli di posti di lavoro.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Migros Supermarkt AG ha tagliato martedì 20 posti di lavoro nel reparto Marketing e Comunicazione. Gli interessati sono stati informati lo stesso giorno.

Mesi prima, nell'ambito di un progetto interno denominato «Health Check», era stato comunicato esplicitamente che non erano previsti tagli sugli impieghi.

Migros sottolinea che la riorganizzazione è indipendente dal processo di razionalizzazione annunciato nel 2024. L'azienda lascia aperta la possibilità di ulteriori tagli. Mostra di più

È stato un martedì come gli altri, fino a quando alle 08:30 non sono state inviate le e-mail con gli inviti ai colloqui.

Per tutta la mattinata si sono svolti colloqui di licenziamento presso il Migros Supermarkt AG e nel pomeriggio il resto del personale è stato informato che 20 posti di lavoro della Direzione Marketing e Comunicazione sarebbero stati tagliati.

blue News lo ha appreso da fonti interne e Migros, da noi interpellata, ha confermato i licenziamenti.

Ciò che rende particolarmente grande lo shock è che i dipendenti colpiti non avevano ricevuto alcuna indicazione di ciò che stava per accadere.

Nessuno se lo aspettava

Dalla fine dell'estate scorsa, nel reparto marketing era in corso un progetto interno chiamato «Health Check», che prevedeva una revisione della collaborazione, delle responsabilità e delle interfacce.

Secondo una fonte che ha familiarità con la questione, fin dall'inizio è stato comunicato esplicitamente che non si trattava di un'ondata di licenziamenti.

«Nei mesi successivi sono seguiti sondaggi e workshop tra i dipendenti», afferma la persona.

Secondo l'azienda, nessuno si aspettava che invece sarebbero seguiti 20 licenziamenti.

Dei tagli indipendenti dal processo di riorganizzazione

Interpellata da blue News, Migros ha confermato i tagli agli impieghi. Sono interessate le aree della Direzione Marketing e Comunicazione dove «le esigenze stanno cambiando in modo particolarmente marcato».

La riorganizzazione non è legata al processo di razionalizzazione annunciato nel 2024: «Nel corso delle attività operative è emersa la necessità di ulteriori adeguamenti in questo settore», scrive l'azienda.

Le persone interessate sono già state informate e hanno ricevuto il supporto del dipartimento delle risorse umane e di partner esterni specializzati.

Il gigante arancione lascia aperta la possibilità di ulteriori tagli di posti di lavoro in un secondo momento: il gruppo rivede «regolarmente» la propria strategia e organizzazione e le adatta «se necessario».

Migros in continuo mutamento

I licenziamenti di oggi non sono un caso isolato, ma fanno parte di una lunga storia di riorganizzazione.

Tutto è iniziato con il botto nel febbraio 2024, quando il grande venditore al dettaglio ha annunciato la vendita di diverse filiali, tra cui la filiale di viaggi Hotelplan, la filiale di cosmetici Mibelle, Melectronics e SportX.

Il gruppo voleva concentrarsi sul suo core business. Il risultato? Una riduzione fino a 1'500 posti di lavoro a tempo pieno.

Pochi mesi dopo, nel maggio 2024, i primi 150 dipendenti della sede centrale di Limmatplatz a Zurigo ricevevano il preavviso, tra cui molti addetti al marketing e agli acquisti. La nuova struttura di Migros Supermarkt AG è entrata in vigore il 1° luglio 2024.

Il taglio successivo è avvenuto nel gennaio 2026: la storica libreria Migros Ex Libris ha chiuso tutte le 15 filiali rimaste. Circa 230 dipendenti sono stati colpiti e l'attività libraria online è stata trasferita a Galaxus.

La presidente di Migros Ursula Nold ha promesso di avviare una svolta alla fine del 2025: entro il 2029 saranno aperti 140 nuovi negozi e saranno creati 1'000 nuovi posti di lavoro all'anno.

I 20 licenziamenti di oggi nel settore marketing e comunicazione dimostrano che la riorganizzazione del gruppo non è ancora completa.