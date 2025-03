Una filiale della Migros (archivio) Keystone

Migros non raggiungerà l'obiettivo di aumentare le vendite di prodotti con marchio sostenibile entro la fine dell'anno.

Lo ha annunciato in un'intervista a Tamedia il responsabile della sostenibilità del colosso del commercio al dettaglio, Christopher Rohrer, precisando che l'obiettivo era di aumentare le vendite di prodotti sostenibili al 35%.

«Ci stiamo lavorando», ha dichiarato Rohrer, che dirige la direzione «Sostenibilità e politica economica» della Federazione delle cooperative Migros. Per i prodotti come Bio Suisse o IP Suisse, Migros ha un fatturato di circa il 26%, o di circa il 30% se ripartito tra i supermercati, ha detto Rohrer.

Con i suoi requisiti minimi, quali l'uso di materie prime come i chicchi di caffè, le condizioni di lavoro eque e la protezione delle specie animali in via di estinzione, la sostenibilità della Migros è già nella media del settore, ha aggiunto.

Oltre alla riorganizzazione avviata lo scorso anno, Migros ha anche rivisto la sua strategia di sostenibilità, come è stato annunciato ieri nella presentazione dei risultati annui. Rohrer ha citato come esempio il fatto che entro la fine dell'anno le catene di approvvigionamento dovranno essere completamente prive di deforestazione.

Anche consumatori hanno responsabilità

Entro il 2030, Migros vuole anche fornire informazioni complete sull'impatto climatico dei propri prodotti. Rohrer non vuole che questo venga inteso come un'abdicazione di responsabilità. «Tuttavia, riteniamo che anche i consumatori e tutti gli altri attori debbano assumersi una parte di responsabilità», ha ancora dichiarato.

Migros mira a ridurre a zero, entro il 2050, le emissioni nette di gas serra nelle proprie imprese e lungo le sue catene di valore aggiunto. Secondo le informazioni fornite ieri, la strategia comune per la sostenibilità 2030 è per la prima volta vincolante per tutte le imprese del conglomerato.