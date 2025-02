Unia sostiene che il clima di lavoro a Pratteln non sia buono. Keystone

Importanti miglioramenti per i dipendenti di Migros Online: la società – che fa capo al gruppo Migros, ma che non è compresa nel perimetro del relativo contratto collettivo di lavoro – ha deciso di porre fine alla pratica della riduzione dei bonus in caso di malattia.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

«Una richiesta centrale dei lavoratori è stata così realizzata: ora è necessario un dialogo per risolvere gli altri problemi», afferma in un comunicato odierno Unia.

Nella vertenza resa pubblica questa settimana il sindacato accusa infatti l'impresa di sottoporre il personale a una pressione estrema in relazione alle prestazioni, nel quadro di un clima aziendale definito nocivo.

L'organizzazione sostiene inoltre che Migros Online combatta sistematicamente la sindacalizzazione dei dipendenti. La stessa Unia, che ha ricevuto dalla maggioranza dei lavoratori del sito di Pratteln (BL) il mandato di rappresentare i loro interessi, «viene denigrata dalla direzione», viene affermato.

Un primo passo, l'unico?

Contattata dall'agenzia Awp Migros conferma che la filiale ha deciso, in collaborazione con le commissioni del personale, di fare il primo passo per annullare le riduzioni dei compensi in caso di malattia, a partire da marzo.

«Ciò significa che non ci saranno più detrazioni di bonus», ha indicato la portavoce Prisca Huguenin-dit-Lenoir. In una seconda fase si terranno le trattative sul sistema di gratifiche e su un eventuale stipendio fisso. Migros Online ha promesso un aggiornamento per aprile.

Comportamento antisindacalista?

Il colosso della grande distribuzione respinge invece fermamente l'accusa di comportamento antisindacale.

I dipendenti di Migros Online sono espressamente autorizzati a parlare o ad aderire a un sindacato di loro scelta in qualsiasi momento, argomenta il gruppo. «Desideriamo sottolineare che la maggioranza dei dipendenti sostiene l'approccio adottato con la commissione del personale interna», ha puntualizzato l'addetta stampa.