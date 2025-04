Migros pensa al primo negozio aperto ogni giorno 24 ore su 24

Gli orari flessibili sono sempre più apprezzati dai clienti. Keystone

Gli abitanti di Herisau e dintorni potrebbero presto essere in grado di fare la spesa in una filiale Migros in qualsiasi momento.

Keystone-SDA SDA

Il gigante del commercio al dettaglio prevede infatti di tenere aperto 24 ore su 24 e sette giorni su sette il suo supermercato nella cittadina del canton Appenzello Esterno.

Una domanda in tal senso è stata depositata alle autorità comunali, scrive in un comunicato odierno Migros Ostschweiz, la cooperativa regionale della Svizzera orientale dell'azienda. In caso di semaforo verde, la novità – sarebbe una prima – dovrebbe entrare in funzione dalla prossima estate.

L'idea è che durante la giornata il punto vendita funzioni come di consueto, con la presenza di personale, prima di commutare in modalità self-service all'ora della normale chiusura. Per entrarci, i clienti dovranno estrarre la loro carta di credito, oppure la carta Cumulus.

I pagamenti alle casse automatiche saranno effettuati con le stesse carte o con l'app di Migros tramite il servizio subitoGo, che permette di scansionare gli articoli e pagarli direttamente dallo smartphone. L'intero negozio sarà monitorato da telecamere e sensori: il sistema è stato concepito per dare l'allarme in caso di malori o incidenti.

Per rispondere alla domanda di orari di apertura più flessibili

Migros intende così rispondere alla crescente domanda dei clienti di orari di apertura più flessibili. Il progetto si ispira al concetto Teo, lanciato nel 2022, che attualmente conta otto piccoli shop aperti 24 ore al giorno.

L'azienda vuole fare un ulteriore passo avanti dopo «il successo e la popolarità» di questo formato, ha detto all'agenzia finanziaria AWP una portavoce di Migros Ostschweiz.

Anche la filiale di Herisau, con i suoi 295 metri quadrati, è relativamente piccola. Gli otto dipendenti che ci lavorano diventeranno nove dall'estate. Per quanto riguarda gli scaffali, saranno riempiti di merce dal personale: se un prodotto finirà durante la modalità self-service, bisognerà semplicemente farsene una ragione e attendere il ritorno degli impiegati per il rifornimento.