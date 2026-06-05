Migros Ostschweiz intende ampliare il suo progetto di supermercati aperti 24 ore su 24. Ancor prima dell'entrata in funzione, il 2 luglio a Herisau, della prima Migros concepita in tal senso in Svizzera, sono già in programma altre sedi nella Svizzera orientale, ha indicato oggi un portavoce all'agenzia Awp.

Sono pianificati altri progetti, ma non sono ancora definiti, ha comunicato Migros Ostschweiz. Ciò fa supporre che la fase pilota non sia concepita come un progetto isolato, bensì come possibile punto di partenza per un'introduzione su più ampia scala.

Il progetto a Herisau avrebbe dovuto partire originariamente già nell'estate del 2025. Tuttavia, un ricorso contro gli adeguamenti edilizi e il cambio di destinazione d'uso lo ha ritardato di circa un anno. Nel frattempo è stata ottenuta l'autorizzazione all'esercizio.

L'idea è che durante la giornata il punto vendita funzioni come di consueto con la presenza del personale, per poi passare alla modalità self-service all'ora della «chiusura», ossia alle 19.00.

I clienti possono accedere al negozio tramite smartphone e pagare i propri acquisti alle casse automatiche esistenti. Il negozio, che si estende su una superficie di circa 300 metri quadrati, offre circa 7000 articoli.

Ecco il perché della decisione di Migros

Il progetto si ispira al concetto Teo, lanciato nel 2022. Al di fuori degli orari di apertura con personale, il negozio è sorvegliato da telecamere e sensori. I sistemi hanno lo scopo di rilevare e dare l'allarme se ad esempio qualcuno nel negozio ha un malore.

Di notte, così come la domenica e nei giorni festivi, secondo la legge sul lavoro gli scaffali non possono essere riforniti. Il rifornimento avviene quindi immediatamente prima o dopo gli orari di apertura con personale.

Migros motiva il progetto con il desiderio di molti clienti di avere possibilità di acquisto più flessibili. Dal punto di vista dell'azienda, Herisau è considerata un luogo di prova ideale, poiché la filiale è facilmente raggiungibile e allo stesso tempo non presenta le peculiarità di una grande città.

Critiche dai sindacati

Critiche provengono dalla federazione sindacale di San Gallo-Appenzello. I modelli di apertura 24 ore su 24 sono inutili e penalizzano i piccoli commercianti al dettaglio, che non possono né vogliono sostenere tali orari di apertura, ha indicato la federazione.

Quest'ultima inoltre mette in guardia dai possibili effetti sulle condizioni di lavoro. La federazione sindacale ha annunciato che seguirà con occhio critico gli sviluppi e, se necessario, valuterà l'adozione di misure politiche.