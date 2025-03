Mario Irminger è a capo del gruppo dal maggio 2023. Keystone

Ristrutturare Migros è emotivamente difficile, ma farlo è la cosa giusta.

Keystone-SDA SDA

È il messaggio lanciato oggi da Mario Irminger, presidente della direzione generale della Federazione delle cooperative Migros (FCM), che vede il conglomerato sulla buona strada e che è soddisfatto dei risultati fin qui ottenuti.

Intervistato dall'agenzia Awp, il dirigente ha dichiarato che il programma di riorganizzazione procede bene. Anche il processo di cessione di Mibelle (cosmetici e igiene) è quasi concluso. «Siamo nella trattative finali con l'acquirente». In questo caso il compratore è un'azienda piuttosto piccola, per la quale lo sforzo necessario per un'acquisizione è maggiore rispetto a una grande società come il gruppo francese L'Oréal, a cui Migros ha recentemente venduto la filiale sudcoreana di Mibelle. «Il percorso di vendita richiede più tempo e pazienza: ma siamo fiduciosi», ha dichiarato il manager.

Il quasi 60enne – compierà gli anni a metà aprile – non ha nascosto che vendere o chiudere alcune componenti del gruppo è stato difficile a livello emotivo. Con la scomparsa dei centri Do-It se ne va anche una sorta di bene culturale, ha chiosato, ricordandosi delle compere che faceva con la nonna a Zurigo-Oerlikon in uno dei primi centri fai da te di Migros.

A livello pratico e strategico, però la strada scelta è quella giusta, si è detto convinto l'ex numero uno di Denner. Ad esempio il colosso online Digitec-Galaxus – controllato da Migros – sta generando attualmente un fatturato tre volte superiore a quello di tutti i negozi specializzati messi insieme nei momenti migliori. Questo dimostra come sia cambiato il comportamento di consumo della popolazione svizzera, ha concluso il padre di famiglia.