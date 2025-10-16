  1. Clienti privati
Commercio al dettaglio Sugli scaffali della Migros manca il cioccolato Lindt: «Siamo in trattativa sui prezzi»

SDA

16.10.2025 - 14:00

I prodotti Lindt fanno parte delle linee premium dei dettaglianti.
I prodotti Lindt fanno parte delle linee premium dei dettaglianti.
Keystone

Attualmente in alcuni negozi Migros non sono più disponibili determinati prodotti Lindt & Sprüngli: il gigante del commercio al dettaglio sta infatti rinegoziando i prezzi con il produttore di cioccolato.

Keystone-SDA

16.10.2025, 14:00

17.10.2025, 08:38

«In alcune filiali potrebbero verificarsi difficoltà di approvvigionamento del cioccolato Lindt», ha indicato all'agenzia Awp una portavoce di Migros confermando una notizia diffusa ieri, mercoledì, dall'emittente friburghese RadioFr.

Le trattative potrebbero avere ripercussioni sull'assortimento disponibile in tutta la Svizzera: al momento l'azienda non è in grado di dire quando le discussioni saranno concluse.

«L'obiettivo è quello di evitare aumenti per i nostri clienti»

Migros dice di impegnarsi a favore di prezzi alimentari più convenienti ed equi in Svizzera e in Europa.

«Se i produttori di marca avanzano richieste di prezzo che per noi non sono comprensibili cerchiamo innanzitutto di negoziare», ha proseguito l'addetta stampa.

«L'obiettivo principale è quello di evitare aumenti per i nostri clienti».

La ditta di cioccolato conferma le trattative

«Nell'ambito del riorientamento della sua strategia di acquisto, la Federazione delle cooperative Migros ha avviato trattative con Lindt & Sprüngli in merito ai prodotti Lindt venduti da Migros e Denner», ha confermato da parte sua una responsabile della comunicazioni della multinazionale dei dolciumi.

«A causa delle trattative in corso, alcuni articoli non sono attualmente disponibili ovunque».

L'azienda se ne rammarica: l'obiettivo è quello di ripristinare la disponibilità dei prodotti il più rapidamente possibile, fa sapere il gruppo con sede a Kilchberg (ZH).

