Migros prosegue nei suoi piani strategici. Keystone

Migros prosegue nella sua riorganizzazione: la società controllata Elsa, una delle principali aziende lattiero-casearie della Svizzera, vende la sua filiale olandese SoFine, specializzata nella produzione di tofu e di sostituti della carne in vendita.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Articoli che sono anche nei supermercati del gigante arancione.

Acquirente è The New Originals Company, società fondata a Vienna a sua volta attiva nella fabbricazione di tofu, ha indicato oggi la Federazione delle Cooperative Migros (FCM). La vendita non avrà alcun effetto negativo sui dipendenti, né sul posizionamento di Migros nella categoria dei prodotti a base vegetale, assicura FCM. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari.

La vendita di SoFine si inserisce nel processo di concentrazione del gruppo sui sui principali campi d'attività, una strategia che l'azienda ha annunciato nel febbraio 2024. Migros vuole focalizzarsi sulle aree del commercio al dettaglio (alimentare e no), dei servizi finanziari (Banca Migros) e della sanità (gruppo Medbase).

«L'obiettivo è quello di conquistare i clienti della vendita al dettaglio con prezzi interessanti, alta qualità, un buon servizio e un'ampia gamma di prodotti per tutte le tasche», affermano i vertici.