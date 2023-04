Minacciata di boicottaggio, Absolut smette l'export in Russia

Il premier svedese Ulf Kristersson (nella foto d'archivio) aveva espresso "vero disappunto" per la ripresa delle esportazioni della vodka svedese in Russia. Keystone

Il marchio di vodka Absolut, fiore all'occhiello svedese del gruppo francese Pernod Ricard, ha annunciato oggi, martedì, che interromperà le esportazioni verso la Russia, la cui ripresa aveva scatenato un movimento di boicottaggio e critiche da parte del premier in Svezia.

The Absolut Company, che produce una delle vodka più vendute al mondo, «ha deciso di interrompere l'esportazione del suo marchio in Russia» e questo «con effetto immediato», ha affermato la società in un comunicato, citando la necessità di proteggere i suoi dipendenti e partner da «massicce critiche in tutte le sue forme».

Contattato dall'Afp, un portavoce di Pernod Ricard ha precisato che la decisione riguardava «solo» Absolut, e non gli altri marchi del colosso francese, numero due mondiale dei distillati.

Il gruppo aveva confermato la scorsa settimana di aver ripreso le esportazioni di alcolici verso la Russia, dopo averle inizialmente sospese a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Una decisione che aveva suscitato forti critiche da parte di alti esponenti politici svedesi, tra cui il primo ministro Ulf Kristersson che aveva espresso il suo «vero disappunto».

SDA