Gran Bretagna Ministra del Tesoro: «Impatto Brexit peggiore del previsto»

SDA

21.10.2025 - 19:34

Rachel Reeves
Rachel Reeves
Keystone

La Brexit ha avuto un impatto sull'economia britannica peggiore del previsto. Lo ha affermato la cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, titolare del Tesoro nel governo laburista di Keir Starmer.

Keystone-SDA

21.10.2025, 19:34

21.10.2025, 19:36

Parlando in un evento a Birmingham, la ministra ha sottolineato che il divorzio di Londra da Bruxelles ha avuto soprattutto gravi ricadute sulle imprese. «Ecco perché stiamo ricostruendo senza vergogna le nostre relazioni con l'Ue per ridurre alcuni di quei costi che si sono aggiunti inutilmente per le aziende dal 2016 e da quando abbiamo formalmente abbandonato l'Unione», ha aggiunto la cancelliera.

Già in precedenza Reeves aveva puntato il dito contro la Brexit, a fronte fra l'altro dei risultati molti deludenti della sua gestione dell'economia, fra il nuovo picco del deficit oltre alla crescita debole e all'inflazione che resta sopra l'obiettivo della Bank of England. Se da un lato le parole della ministra possono preludere a un'accelerazione di quel progetto di «reset» dei rapporti con Bruxelles varato dal premier Keir Starmer nei mesi scorsi, dall'altro puntano, come sottolineano i media del Regno Unito, a giustificare una manovra finanziaria d'autunno in arrivo alla fine del prossimo mese che secondo le previsioni sarà incentrata su un aumento delle tasse e sui tagli alla spesa pubblica per colmare il «buco nero» nelle finanze generato dall'indebitamento.

