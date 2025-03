Mirabaud è un marchio noto anche a livello internazionale. Keystone

Redditività in calo nel 2024 per Mirabaud: la banca privata ginevrina attiva a livello globale nell'amministrazione patrimoniale e in altri servizi finanziari specializzati ha realizzato un utile netto di 21 milioni.

Keystone-SDA SDA

Il profitto è in flessione del 35% rispetto all'esercizio precedente.

I ricavi sono scesi del 9% a 282 milioni, mentre i costi sono rimasti stabili a 248 milioni, emerge dalle indicazioni fornite oggi dalla società. Alla fine di dicembre i patrimoni amministrati erano di 32 miliardi, in progressione del 7% in confronto a dodici mesi prima.

«La contrazione dell'utile netto è dovuta principalmente alla diminuzione del nostro margine di interesse in seguito ai tagli dei tassi attuati dalle banche centrali», ha indicato un portavoce all'agenzia Awp. Va peraltro anche ricordato nel settembre scorso la Finma ha confiscato 13 di franchi di utili conseguiti in maniera ritenuta illecita, perché stando all'autorità di vigilanza l'istituto ha contravvenuto ai suoi obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio.

Fondato a Ginevra nel 1819 e in mani famigliari, il gruppo Mirabaud ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo del sistema bancario elvetico: è stato fra l'altro all'origine nel 1850 della borsa di Ginevra (allora la principale piazza finanziaria del paese), la prima in Svizzera e una delle prime al mondo, che nel 1996 è andata a confluire nella borsa nazionale basata a Zurigo. Oggi Mirabaud impiega circa 700 persone e ha uffici in Svizzera (Ginevra, Basilea e Zurigo), in Europa (Londra, Lussemburgo, Parigi, Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Milano) e nel resto del pianeta (Montréal, Dubai, Abu Dhabi, Montevideo e San Paolo).