Mobility esplora nuove frontiere della mobilità condivisa, puntando sui micro veicoli elettrici: da giovedì tre vetture Microlino saranno disponibili presso la stazione di Oerlikon, a Zurigo, in una nuova categoria battezzata «Micro».

L'obiettivo – spiega Mobility in un comunicato odierno – è verificare se questi veicoli a due posti possano rappresentare un'alternativa valida e sostenibile per gli spostamenti urbani, alleggerendo al contempo la pressione sugli spazi di sosta.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione con il produttore Micro Mobility Systems, prevede il posizionamento di tre auto – più un piccolo albero – su due soli parcheggi esistenti, un'immagine che sintetizza perfettamente il vantaggio in termini di ingombro rispetto ai tradizionali SUV. Con una lunghezza di appena 2,5 metri, Microlino può infatti essere posteggiato in qualsiasi spazio libero.

«Per noi è molto stimolante capire se i Microlino possano rappresentare un complemento utile alla nostra flotta tradizionale», afferma Stefan Roschi, portavoce di Mobility, citato nella nota. «Nelle aree urbane come Zurigo i parcheggi scarseggiano e la domanda di soluzioni compatte è in forte crescita».

Un trend confermato anche da Merlin Ouboter, co-fondatore di Microlino: «Attualmente circolano quasi 500 Microlino solo nel Canton Zurigo; con Mobility facciamo un passo avanti per portarli anche nel carsharing».

Il luogo scelto per la sperimentazione, la stazione di Oerlikon, è stato selezionato per l'alta densità abitativa e gli eccellenti collegamenti con i mezzi pubblici. I veicoli saranno prenotabili esclusivamente dagli utenti Mobility a partire da giovedì.

In via eccezionale, però, nella giornata di lancio di domani saranno accessibili al grande pubblico: i dipendenti della cooperativa accompagneranno i pendolari interessati in brevi tragitti dalla stazione fino a casa, per far provare loro l'esperienza a bordo.

Con un'autonomia fino a 228 chilometri Microlino si candida a soddisfare le esigenze di chi utilizza l'auto solo per poche ore e brevi distanze. I prossimi mesi serviranno a valutare se le prestazioni corrispondono alle aspettative reali. In caso di riscontro positivo, la sperimentazione potrebbe essere estesa ad altre città svizzere, conclude Mobility.