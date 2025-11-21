  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Crescita trainata dall'export Lagarde: «Il modello di crescita dell'UE guarda a un mondo che sta sparendo»

SDA

21.11.2025 - 15:15

Christine Lagarde auspica riforme nell'Ue.
Christine Lagarde auspica riforme nell'Ue.
Keystone

«Le vulnerabilità dell'Europa nascono dall'avere un modello di crescita orientato verso un mondo che sta gradualmente scomparendo»: lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde.

Keystone-SDA

21.11.2025, 15:15

21.11.2025, 15:35

La manager si riferiva alla crescita trainata dall'export e, allo stesso tempo, al reinvestimento di larga parte degli elevati risparmi europei verso i mercati finanziari Usa.

«Queste vulnerabilità non hanno scatenato crisi drammatiche, ma erodono la crescita gradualmente, con ogni shock che ci spinge verso una traiettoria di crescita più modesta», ha argomentato la 69enne in un discorso al congresso bancario europeo in corso a Francoforte.

L'Unione europea, per sbloccare i suoi «dazi interni» che bloccano il mercato unico, deve «estendere il meccanismo di voto a maggioranza qualificata alle aree da cui dipende la crescita futura», ha sostenuto l'ex ministra francese. In diverse materie «il requisito dell'unanimità impedisce progressi significativi verso il completamento del mercato interno»

Questo a partire dal fisco, dove «riforme come l'armonizzazione dell'IVA e il consolidamento delle tasse sulle imprese sono bloccate a causa di veti nazionali» che costringono le imprese «a navigare in un labirinto di regimi fiscali frammentati» a scapito in particolare delle imprese digitali europee, ha osservato l'ex direttrice del Fondo monetario internazionale.

I più letti

Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
William contro Carlo, Kate contro Camilla: a corte è guerra aperta e gli equilibri tremano
La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Nuovi guai al ginocchio sinistro per Gut-Behrami, il medico: «È delusa, ma realistica»

Altre notizie

Ecco di quanto. «Il turismo svizzero verso gli USA crollerà nel 2026»

Ecco di quanto«Il turismo svizzero verso gli USA crollerà nel 2026»

Guida operativa. Il successore di Ermotti come CEO di UBS? Secondo l'esperto «sarà Iqbal Khan»

Guida operativaIl successore di Ermotti come CEO di UBS? Secondo l'esperto «sarà Iqbal Khan»

Svizzera. Vendite al via per il Black Friday, tra sconti e consumatori più cauti

SvizzeraVendite al via per il Black Friday, tra sconti e consumatori più cauti