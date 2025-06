Molecular Partners è un'azienda altamente tecnologica. Keystone

L'azienda biotecnologica Molecular Partners punta a ridurre i costi: ridurrà di un quarto l'organico, con il taglio di 40 posti di lavoro.

Keystone-SDA SDA

L'obiettivo è aumentare l'efficienza, concentrarsi maggiormente sull'ulteriore sviluppo dei principali progetti clinici ed estendere la portata finanziaria dell'impresa.

L'attuazione delle misure dovrebbe essere completata entro la fine del 2025, con effetti completi sui costi previsti a partire dall'inizio del 2026, ha indicato oggi la società. Grazie alla soppressione di impieghi la liquidità potrà essere mantenuta sino al 2028, un anno in più di quanto finora comunicato: tempo che sarà sfruttato per portare avanti i programmi clinici in corso e per aggiungere nuovi farmaci alla pipeline.

La società ha nel frattempo confermato gli obiettivi per i due progetti principali MP0533 e MP0712. Si tratta in entrambi i casi di DARPins, le proteine terapeutiche che sono il campo di sviluppo dell'azienda, che si concentra sull'oncologia.

Alla borsa di Zurigo l'azione Molecular Partners viene scambiata oggi a circa 3 franchi. Dall'inizio di gennaio ha perso il 25%.

Fondata nel 2004 da ricercatori dell'Università di Zurigo, Molecular Patners ha sede a Schlieren (ZH) e uffici anche a Concord (Usa), nel Massachusetts.