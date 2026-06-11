Scatta il periodo più bello per gli sportivi da divano. Keystone

Con l'avvicinarsi della Coppa del Mondo di calcio in Nord America la domanda di nuovi televisori è aumentata sensibilmente in Svizzera, ma l'effetto risulta meno marcato rispetto ai tornei del passato.

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L'incremento più netto si registra presso il maggiore rivenditore online, Digitec Galaxus. «Dopo che nel mese di maggio il volume degli ordini per le tivù era rimasto su livelli normali, le vendite hanno subito una forte impennata dall'inizio di giugno», spiega una portavoce all'agenzia Awp. Nei primi dieci giorni del mese il fatturato del comparto è salito di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Anche Interdiscount parla di una domanda «sensibilmente aumentata» negli ultimi giorni. Il rivenditore specializzato Fust osserva a sua volta un interesse crescente e prevede un andamento positivo delle vendite: particolarmente richiesti sono i televisori di grandi dimensioni. Sul fronte delle tecnologie, dominano ancora i dispositivi OLED e QLED, ma secondo Galaxus si registra interesse anche per il nuovo approccio di visualizzazione RGB, appena lanciato sul mercato dai produttori. Interdiscount sottolinea da parte sua che la scelta della tecnologia dipende fortemente dal budget a disposizione.

I grandi eventi sportivi come i Mondiali di calcio restano importanti motori di impulso per il mercato TV, secondo gli operatori del ramo. «Molti consumatori approfittano di queste occasioni per rinnovare o aggiornare la propria elettronica di consumo», osserva un addetto stampa di Fust. Rispetto ai Mondiali precedenti, però, l'importanza è leggermente diminuita, ammette Galaxus. Il rivenditore online sottolinea che molte famiglie possiedono già apparecchi televisivi di alta qualità e quindi non hanno un immediato bisogno di sostituzione. Inoltre i Mondiali restano indietro rispetto al periodo più forte per il fatturato del settore: l'alta stagione rimane quella intorno al Black Friday e alle festività natalizie.

Anche Interdiscount vede differenze rispetto ai tornei precedenti. I Mondiali del 2014, ad esempio, beneficiarono allora dell'affermazione della tecnologia Full HD e furono il primo grande torneo di calcio trasmesso diffusamente in tale qualità. Manca oggi un salto tecnologico paragonabile.