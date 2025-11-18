Aziende in pericoloIl monito da Google: se esplode la "bolla IA" non si salva nessuno
SDA
18.11.2025 - 12:16
Se la "bolla" innescata dal boom dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale (IA) esplodesse, nessuna azienda sarebbe al riparo. È l'allarme lanciato da Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, il gruppo che controlla Google.
Keystone-SDA
18.11.2025, 12:16
18.11.2025, 13:21
SDA
Intervistato sulle prospettive di questo business tecnologico dalla «BBC», Pichai ha sottolineato «il momento straordinario» dell'IA, a livello di investimenti e aspettative, ma anche qualche elemento di «irrazionalità» dietro un interesse così trascinante: senza sminuire i timori che tempo circolano nella Silicon Valley, come sui mercati mondiali, in relazione ai rischi di «una bolla» in grado potenzialmente di scoppiare.
«Io penso - le sue parole - che nessuna azienda ne sarebbe immune, inclusi noi».