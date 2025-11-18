  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aziende in pericolo Il monito da Google: se esplode la "bolla IA" non si salva nessuno

SDA

18.11.2025 - 12:16

Bolla IA: "nessuno immune", dice Sundar Pichai, CEO di Alphabet, la holding che dal 2015 controlla Google. (nella foto d'archivio)
Bolla IA: "nessuno immune", dice Sundar Pichai, CEO di Alphabet, la holding che dal 2015 controlla Google. (nella foto d'archivio)
Keystone

Se la "bolla" innescata dal boom dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale (IA) esplodesse, nessuna azienda sarebbe al riparo. È l'allarme lanciato da Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, il gruppo che controlla Google.

Keystone-SDA

18.11.2025, 12:16

18.11.2025, 13:21

Intervistato sulle prospettive di questo business tecnologico dalla «BBC», Pichai ha sottolineato «il momento straordinario» dell'IA, a livello di investimenti e aspettative, ma anche qualche elemento di «irrazionalità» dietro un interesse così trascinante: senza sminuire i timori che tempo circolano nella Silicon Valley, come sui mercati mondiali, in relazione ai rischi di «una bolla» in grado potenzialmente di scoppiare.

«Io penso - le sue parole - che nessuna azienda ne sarebbe immune, inclusi noi».

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
La vita movimentata delle favolose gemelle Kessler, nate e morte nello stesso giorno
Mamma e figlia trovate in un congelatore a Innsbruck
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Ecco come i super-ricchi minimizzano le tasse con l'aiuto segreto di autorità e banche

Altre notizie

2025. Posta: risultato in calo ma solido nei primi nove mesi

2025Posta: risultato in calo ma solido nei primi nove mesi

Cure di lunga durata. Le spese sanitarie crescono sempre più forte

Cure di lunga durataLe spese sanitarie crescono sempre più forte

Banca cantonale di Zurigo. Il prezzo degli immobili in crescita del 4,5% nel 2026

Banca cantonale di ZurigoIl prezzo degli immobili in crescita del 4,5% nel 2026