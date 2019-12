Morto ex presidente cda SAirGroup Goetz

L'ex presidente del consiglio di amministrazione di SAir Group (foto d'archivio) Source: KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Hannes Goetz, ex presidente del consiglio di amministrazione di SAirGroup, è morto all'età di 86 anni. Il necrologio della famiglia e dell'azienda Georg Fischer (GF) è stato pubblicato oggi sulla «Neue Zürcher Zeitung».

Goetz è deceduto l'11 dicembre. Dal 1981 al 2004 è stato membro del consiglio di amministrazione di GF e dal 1983 al 1992 presidente della direzione del gruppo, si legge nell'annuncio mortuario.

Il periodo tra il 1992 e il 2000 quando Goetz è stato presidente del consiglio di amministrazione di Swissair prima e poi di SAirGroup sono stati anni turbolenti. Nel 1998 un aereo della Swissair è precipitato ad Halifax al largo delle coste canadesi. Tutti i 215 passeggeri e i 14 membri dell'equipaggio sono morti. Nel gennaio 2001 dieci persone sono morte nello schianto di un Saab 340 della Crossair presso Nassenwil (ZH), poco dopo il decollo da Zurigo Kloten.

Dalla fine degli anni Novanta, la SAirGroup persegue una cosiddetta «strategia del cacciatore» espandendosi con partecipazioni in diverse compagnie aeree talvolta in difficoltà come Volare, Air Littoral, South African Airways e LOT. Nel 1995 Swissair aveva già acquisito una partecipazione nella compagnia aerea belga Sabena.

Nel 1999 SAirGroup, sotto la guida di Goetz, ha rilevato Dobbs, la terza più grande impresa di caterintg nel mondo per un ammontare di 1,2 miliardi di franchi.

Il grounding di Swissair nel 2001 ha rappresentato il culmine della crisi finanziaria che era cominciata negli anni Novanta. Nell'estate del 2001, dopo il fallimento della strategia d'investimento, Swissair è crollata sotto una montagna di debiti per 17 miliardi di franchi.

Alla fine di novembre il Tribunale federale (TF) ha respinto l'azione di responsabilità contro 14 ex dirigenti di Swissair e SAir Group, tra cui Hannes Goetz.

Goetz era stato anche membro del consiglio di amministrazione della NZZ, della Rega del gruppo di imballaggio SIG.