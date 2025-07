Hans-Jacob Heitz era noto per i suoi interventi nel corso delle assemblee generali degli azionisti. Keystone

È stato la voce dei piccoli azionisti che dovevano fare i conti con i manager di Swissair, UBS, Credit Suisse o Novartis: è morto Hans-Jacob Heitz, avvocato di Winterthur (ZH) e volto molto noto nelle assemblee generali.

Keystone-SDA SDA

Si è spento il primo luglio scorso all'età di 81 anni, ha indicato il comune di Männedorf (ZH), una comunicazione ripresa oggi dal Tages-Anzeiger.

Heitz si è fatto un nome in ambito economico, grazie al suo impegno per gli azionisti di aziende confrontate con strategie aziendali non sempre azzeccate.

La sua carriera giuridica e politica è stata di ampio respiro: è stato titolare di uno studio legale, giudice del tribunale amministrativo federale, colonnello dell'esercito, consigliere comunale a Winterthur e granconsigliere.

Dal punto di vista politico, è stato inizialmente attivo nel Partito liberale, poi nel PLR e infine nell'UDC. Aspirò più volte anche a cariche superiori, tentando di accedere al Consiglio nazionale, al Consiglio degli Stati e al governo cantonale, senza però avere successo.

A Winterthur Heitz è stato pure cofondatore dell'emittente locale Radio Eulach. Fino alla fine ha scritto regolarmente lettere ai giornali su questioni politiche.