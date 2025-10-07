  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dirigenti industriali È morto Jürgen Dormann, il manager che contribuì a raddrizzare ABB

SDA

7.10.2025 - 20:00

Jürgen Dormann aveva la fama di manager coraggioso e capace, ma anche intransigente.
Jürgen Dormann aveva la fama di manager coraggioso e capace, ma anche intransigente.
Keystone

È morto Jürgen Dormann, manager tedesco che all'inizio degli anni 2000 diventò molto noto come l'uomo che riuscì a raddrizzare un all'epoca traballante gruppo elettrotecnico ABB.

Keystone-SDA

07.10.2025, 20:00

07.10.2025, 20:03

Si è spento martedì scorso all'età di 85 anni, indica la famiglia in un annuncio funebre pubblicato oggi sulla Neue Zürcher Zeitung.

Nato nel 1940 a Heidelberg, l'imprenditore aveva assunto la presidenza del consiglio di amministrazione (Cda) di ABB nell'autunno del 2001, in un momento in cui l'azienda era profondamente nelle cifre rosse a causa di una rischiosa strategia di espansione e di una crisi legata all'amianto. Un anno dopo aveva assunto temporaneamente anche la carica di CEO.

Con un rigoroso programma di risanamento aveva stabilizzato la società, vendendo attività marginali, riducendo debiti e snellendo la struttura del gruppo. Le sue decisioni e l'attenzione all'efficienza hanno gettato le basi per la successiva ripresa dell'impresa. Nel 2004 Dormann aveva lasciato la guida operativa, ma era rimasto presidente del Cda fino al 2007. È stato attivo anche in diverse altre importanti aziende elvetiche: ha presieduto, tra gli altri, i consigli di amministrazione di Sulzer, Adecco, Metall Zug e V-Zug.

Dormann era considerato un riorganizzatore disciplinato con esperienza internazionale, ammirato per il suo coraggio nel prendere decisioni nette, ma anche criticato per il suo atteggiamento intransigente. Un ex capo dell'ufficio legale di ABB disse di lui: «È in grado di distinguere immediatamente e istintivamente l'essenziale dal non essenziale e fa subito capire chiaramente che non vuole occuparsi del non essenziale».

Per promuovere la formazione tecnica, a Baden è stata fondata la ABB Jürgen Dormann Foundation for Engineering Education, dotata di un capitale di circa 20 milioni di franchi, che sostiene gli studenti di ingegneria e scienze naturali. Dormann è stato anche presidente del consiglio di fondazione della ETH Zurich Foundation dal 2008 alla fine del 2015. Era sposato e aveva quattro figli e numerosi nipoti.

Laureato in economia e filosofia, aveva iniziato la sua carriera professionale come tirocinante presso il gruppo farmaceutico tedesco Hoechst. Aveva lavorato in diversi ambiti, assumendo incarichi nei settori della finanza, dell'informatica e della strategia aziendale, fino a diventare nel 1994 il primo presidente del Cda senza una formazione di chimico. Sotto la sua guida era iniziata la trasformazione radicale del tradizionale gruppo chimico e industriale: i settori di attività vennero scorporati, i portafogli razionalizzati, l'attenzione concentrata sulle scienze della vita e sull'agrochimica e nel 1999 avvenne la fusione con Rhône-Poulenc, che ha dato vita ad Aventis.

I più letti

A che temperatura conviene impostare il riscaldamento?
Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
Damiano David conquista il pubblico di Zurigo, ecco com'è andato il suo show
Lecornu tenta l'ultima carta, Retailleau apre spiragli e Macron medita di dimettersi
Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata

Altre notizie

Intelligenza artificiale. OpenAI ha firmato quest'anno accordi per 1000 miliardi

Intelligenza artificialeOpenAI ha firmato quest'anno accordi per 1000 miliardi

Guerra commerciale. UE lancia piano sull'acciaio, meno import e dazi al 50%

Guerra commercialeUE lancia piano sull'acciaio, meno import e dazi al 50%

Mercati azionari. La borsa svizzera chiude in ribasso, SMI -0,24%

Mercati azionariLa borsa svizzera chiude in ribasso, SMI -0,24%

Industria orologiera. Swatch: direttore generale del marchio in congedo sabbatico

Industria orologieraSwatch: direttore generale del marchio in congedo sabbatico