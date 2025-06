Peter Grogg è stato una figura importante dell'imprenditoria elvetica. Keystone

È morto Peter Grogg, imprenditore basilese che ha cominciato la carriera professionale come come tecnico di laboratorio per arrivare infine a essere miliardario.

Keystone-SDA SDA

Il pioniere delle biotecnologie si è spento ieri all'età di 83 anni, ha indicato Bachem, la società da lui fondata e di cui era un importante azionista.

Grogg aveva fondato Bachem nel 1971 e aveva portato l'azienda da un'attività di due persone alla posizione di leader mondiale sul mercato della sintesi chimica dei peptidi, fondamentali nel campo dell'industria farmaceutica.

L'impresa, quotata in borsa nel 1998, gode di ottima salute: l'anno scorso ha realizzato un fatturato di 605 milioni di franchi e un utile netto di 120 milioni.

Grogg è stato Ceo della società per oltre 30 anni, fino al 2002, e presidente del consiglio di amministrazione (Cda) sino al 2012. La ditta con sede a Bubendorf (BL) lo ha poi poi nominato presidente onorario.

L'imprenditore è stato insignito anche di un dottorato honoris causa dell'Università di Basilea per i suoi risultati nel campo della chimica dei peptidi.

«Con Peter Grogg perdiamo una grande personalità imprenditoriale», afferma il presidente del Cda di Bachem Kuno Sommer, citato nella nota.

«Grazie al suo slancio e ai suoi valori ha trasformato Bachem in un'azienda di successo internazionale, lasciando un segno indelebile. Così facendo, ha anche scritto un pezzo di storia dell'economia svizzera. A nome del consiglio di amministrazione, della direzione del gruppo e di tutti i dipendenti desidero esprimere le nostre più sentite condoglianze alla moglie, ai due figli e alle loro famiglie».

La continuità famigliare all'interno dell'azienda è garantita: Nicole Grogg Hötzer – figlia del fondatore – è vicepresidente del consiglio di amministrazione dal 2011.