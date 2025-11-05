  1. Clienti privati
Ginevra Non c'è la rinascita del mitico marchio di motociclette Motosacoche

SDA

5.11.2025 - 09:46

Una Motosacoche da 250 centimetri cubici di cilindrata al 23esimo Salone dell'auto di Ginevra nel marzo 1953.
Una Motosacoche da 250 centimetri cubici di cilindrata al 23esimo Salone dell'auto di Ginevra nel marzo 1953.
Keystone

La rinascita del mitico marchio ginevrino di motociclette Motosacoche come produttore di biciclette elettriche di lusso è abortita. L'azienda è stata dichiarata in fallimento il 27 ottobre e da allora è in liquidazione.

Keystone-SDA

05.11.2025, 09:46

05.11.2025, 09:51

Lo riporta oggi il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Il marchio era stato rilanciato in pompa magna nel settembre del 2021 dall'imprenditore ginevrino Paul Merz, con l'obiettivo di produrre biciclette elettriche – al prezzo di oltre 12'000 franchi nel listino di base – in grado di raggiungere i 45 km/h su strada.

Motosacoche aveva raccolto 1,2 milioni di franchi nell'estate del 2022 per avviare la produzione del suo modello Type-A, proposto a oltre 15'000 franchi, opzioni escluse, sul sito web dell'azienda.

Un marchio mitico in Svizzera

Prima di questo fallito tentativo di rilancio, Motosacoche è stato un produttore svizzero di motociclette fondato nel 1899 da Henri e Armand Dufaux a Ginevra. L'azienda ha prodotto le due ruote fino al 1956, per poi concentrarsi sui motori fissi e industriali. Alla fine degli anni Venti, al culmine della produzione, contava fino a 1200 dipendenti, ricorda l'enciclopedia in linea Wikipedia.

Nel 1984 Motosacoche è stato assorbito da Jean Gallay, specialista ginevrino di componenti in metallo di alta precisione. La sua sede, situata a Carouge (GE), è stata demolita. Al suo posto sorge ora la banca Pictet.

