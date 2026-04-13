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Trasporto in mare di container La proprietà di Msc passa da Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa

SDA

13.4.2026 - 12:17

Gianluigi Aponte, fondatore del gruppo Msc, ha ceduto la proprietà ai suoi figli.
Gianluigi Aponte, fondatore del gruppo Msc, ha ceduto la proprietà ai suoi figli.
Keystone

Mediterranean Shipping Company (MSC), gruppo italo-svizzero leader mondiale nel trasporto marittimo di container, annuncia che è avvenuto un trasferimento della proprietà dal fondatore, il comandante Gianluigi Aponte, ai suoi figli Diego e Alexa Aponte.

Keystone-SDA

13.04.2026, 12:17

13.04.2026, 12:19

La transizione, avvenuta nel corso dell'ultimo trimestre 2025, rappresenta una tappa significativa nella storia dell'azienda con sede a Ginevra, spiega una nota.

Msc continuerà a concentrarsi sulla propria attività principale, il trasporto marittimo di merci, con Gianluigi Aponte che manterrà il ruolo di executive chairman del gruppo.

«Diego Aponte, presidente del gruppo, e, e Alexa Aponte, Chief Financial Officer, hanno dimostrato leadership e visione, ottenendo risultati notevoli nei rispettivi ruoli all'interno della compagnia. Il passaggio garantirà la continuità, la stabilità e la crescita del Gruppo Msc con la nuova generazione alla guida», si legge nella nota di Msc.

«Sono estremamente orgoglioso di questo importante momento – commenta Gianluigi Aponte – Trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Con Diego e Alexa al timone, sono certo che il nostro Gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta di innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare».

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