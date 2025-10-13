  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lucerna Il Museo dei trasporti presenta una mostra contro le fake news

SDA

13.10.2025 - 16:00

Come distinguere una notizia vera da una falsa?
Come distinguere una notizia vera da una falsa?
Keystone

Il Museo svizzero dei trasporti di Lucerna ha inaugurato oggi una nuova esposizione sulle fake news, alla presenza del direttore del DATEC Albert Rösti e della direttrice generale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) Susanne Wille.

Keystone-SDA

13.10.2025, 16:00

13.10.2025, 16:03

La mostra, dal titolo «Veramente?! Fatto, fake o opinione? Scoprilo», intende mostrare in maniera giocosa e interattiva come si possono riconoscere notizie false ed è stata realizzata in collaborazione con l'SSR.

Il nucleo dell'esposizione è composto da tre stazioni interattive, presso le quali è possibile provare a distinguere i fatti dalle menzogne e a comprendere gli effetti degli algoritmi.

Nel suo discorso il ministro dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha annunciato che il Consiglio federale starebbe verificando in che modo le piattaforme social possano essere maggiormente responsabilizzate quando diffondono informazioni false. In questo senso il governo porrà presto in consultazione il progetto «Perché la disinformazione è un crimine».

I più letti

Trump ha parlato per 68 minuti al Parlamento israeliano, ma ha tralasciato un punto cruciale
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Woody Allen su Diane Keaton: «Un colpo di fulmine», Al Pacino: «Avrei dovuto chiederle la mano»
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»

Altre notizie

Farmaceutica. Anche dagli Stati Uniti arriva il via libera al test innovativo per l'Alzheimer di Roche

FarmaceuticaAnche dagli Stati Uniti arriva il via libera al test innovativo per l'Alzheimer di Roche

Commercio online. Amazon assumerà 250'000 persone negli Stati Uniti per le feste

Commercio onlineAmazon assumerà 250'000 persone negli Stati Uniti per le feste

Ecco la motivazione. Il Nobel per l'economia va ad Aghion, Howitt e Mokyr

Ecco la motivazioneIl Nobel per l'economia va ad Aghion, Howitt e Mokyr