ContenziosoMusk: farò appello, da Altman appropriazione indebita
SDA
19.5.2026 - 09:09
Elon Musk intende fare appello contro il verdetto della giuria nella sua azione legale contro Sam Altman e OpenAI.
Keystone-SDA
19.05.2026, 09:09
SDA
«Il giudice e la giuria non si sono pronunciati sul merito del caso, ma su un tecnicismo», ha detto Musk su X. «Per chiunque segua il caso nel dettaglio, non vi è alcun dubbio che Sam Altman e Greg Brockman si siano effettivamente arricchiti appropriandosi indebitamente di un ente di beneficenza. Presenterò ricorso presso il Nono Circuito, poiché creare un precedente che consenta di saccheggiare gli enti di beneficenza è deleterio per la filantropia», ha messo in evidenza Musk.
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