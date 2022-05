Musk: «I miei piani in linea con le regole Ue. Bloccare Trump? Un errore»

Musk non ha problemi con la normativa che si profila nell'Unione europea. Keystone

I piani di Elon Musk per Twitter sono allineati con le regole Ue che richiederanno alle reti sociali di fare di più sui contenuti illegali.

Lo ha detto lo stesso Musk in un video pubblicato sull'account Twitter del commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton. Breton ha incontrato Musk nel corso di una visita a Austin, in Texas.

«Sono d'accordo con tutto quello che ha detto, credo siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda e qualsiasi cosa le mie società possano fare che sia a beneficio dell'Europa, vogliamo farla», ha detto il miliardario.

Nel video dell'incontro, avvenuto in uno degli impianti in Texas dove si costruiscono i veicoli elettrici di Tesla, Musk ha detto che i principi del Digital Services Act – con cui l'Unione mira a imporre alle grandi multinazionali della rete una maggiore responsabilità sui contenuti illegali o nocivi che circolano sulle loro piattaforme – «sono esattamente allineati con quello che pensiamo».

«Un errore bloccare Twitter a Trump, rimuoverei divieto»

Vietare Twitter a Donald Trump è stato un errore: i divieti permanenti dovrebbero essere «estremamente rari». Lo afferma Elon Musk secondo quanto riportano alcuni media americani.

Nel caso in cui la sua operazione per acquistare Twitter andasse in porto, Musk rimuoverebbe quindi il divieto imposto all'ex presidente statunitense.

