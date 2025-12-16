  1. Clienti privati
Il paperone mondiale Musk sempre più ricco: è il primo ad avere una fortuna oltre i 600 miliardi

SDA

16.12.2025 - 07:12

Elon Musk: l'uomo più ricco al mondo ancora più ricco grazie a SpaceX. (foto d'archivio)
Elon Musk: l'uomo più ricco al mondo ancora più ricco grazie a SpaceX. (foto d'archivio)
Keystone

Elon Musk sempre più ricco. Il paperone mondiale arriva a valere 638 miliardi di dollari, divenendo il primo nella storia ad avere una fortuna superiore ai 600 miliardi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

Keystone-SDA

16.12.2025, 07:12

16.12.2025, 07:40

Il balzo della ricchezza è legato a SpaceX, valutata 800 miliardi in una vendita di azioni all'interno della società.

A tale valutazione SpaceX è la società non quotata che vale di più al mondo.

