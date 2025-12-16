Il paperone mondialeMusk sempre più ricco: è il primo ad avere una fortuna oltre i 600 miliardi
SDA
16.12.2025 - 07:12
Elon Musk sempre più ricco. Il paperone mondiale arriva a valere 638 miliardi di dollari, divenendo il primo nella storia ad avere una fortuna superiore ai 600 miliardi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.
Keystone-SDA
16.12.2025, 07:12
16.12.2025, 07:40
SDA
Il balzo della ricchezza è legato a SpaceX, valutata 800 miliardi in una vendita di azioni all'interno della società.
A tale valutazione SpaceX è la società non quotata che vale di più al mondo.